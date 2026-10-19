İkinci el araç piyasası bunu konuşuyor! Vatandaşa 'sel' uyarısı!

Hurdaya ayrılan otomobillerin şasi ve motor bilgilerinin başka araçlara aktarılarak satışa sunulması, ikinci el piyasasında güven sorununu yeniden gündeme taşıdı. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, bu yöntemle hem vatandaşların hem de yetki belgeli araç satıcılarının mağdur edildiğini belirterek araçların kimlik ve hasar geçmişine yönelik kontrollerin güçlendirilmesini istedi.

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İkinci el otomobil piyasasında ağır hasarlı ve hurdaya ayrılmış araçlara ait kimlik bilgilerinin kötüye kullanılmasına ilişkin Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’ndan (MASFED) açıklama geldi. Federasyon, İstanbul ve Ankara merkezli operasyonlarda ortaya çıkarılan usulsüzlüklerin, araçların geçmişini doğrulayacak kayıt sistemlerinin ve etkin denetimin önemini gösterdiğini bildirdi.

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, trafik kazası, deprem, sel ve yangın nedeniyle kullanılamaz duruma gelen otomobillerin kimlik bilgilerinin başka araçlarda kullanılmasının ciddi sonuçlara yol açtığını söyledi. Erkoç, güvenli alışveriş için aracın teknik durumu kadar kimliğinin ve hukuki geçmişinin de incelenmesi gerektiğini vurguladı.

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HURDA ARACIN BİLGİLERİ BAŞKA OTOMOBİLE AKTARILIYOR

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Açıklamada, ağır hasar gören araçların şasi ve motor numaralarının başka otomobillere aktarılarak satışa çıkarılmasının, araçların gerçek geçmişini gizlemek amacıyla kullanılan bir dolandırıcılık yöntemi olduğuna dikkat çekildi.

Erkoç, bu işlemlerin basit bir evrak usulsüzlüğü olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Kimlik bilgileri değiştirilmiş bir aracın satışa sunulmasının, alıcıları hem maddi kayıplarla hem de hukuki sorunlarla karşı karşıya bırakabildiğini ifade etti.

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Son operasyonların sektörde hassasiyetle ele alınması gereken bir sorunu yeniden ortaya koyduğunu söyleyen Erkoç, ikinci el araç ticaretindeki güvenin yalnızca alıcı ile satıcı arasındaki ilişkiye bırakılamayacağını kaydetti. Araçlara ilişkin bilgilerin güvenilir sistemler üzerinden kontrol edilebilmesinin önemine işaret etti.

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VATANDAŞ DA YETKİ BELGELİ SATICI DA ZARAR GÖRÜYOR

Yasa dışı uygulamaların etkisinin araç satın alan kişilerle sınırlı kalmadığını belirten Erkoç, kurallara uygun çalışan işletmelerin de bu süreçten olumsuz etkilendiğini söyledi.

Yetki belgesiyle faaliyet gösteren araç satıcılarının, piyasadaki usulsüzlüklerin oluşturduğu güvensizlik nedeniyle mağdur olduğunu dile getiren Erkoç, kayıtlı ticaretin korunması gerektiğini vurguladı.

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Erkoç, araçların gerçek kimliğini ve geçmişini gizleyen işlemlerle mücadelenin, vatandaşların hakları kadar mesleğini kurallara uygun şekilde sürdüren esnafın geleceği açısından da önem taşıdığını belirtti. İkinci el piyasasına duyulan güvenin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

SEL HASARI DIŞ GÖRÜNÜŞTEN ANLAŞILMAYABİLİR

MASFED’in açıklamasında, doğal afetlerde zarar gören araçların değerlendirme süreçlerine de dikkat çekildi. Özellikle su baskınına maruz kalan otomobillerin güvenliği hakkında yalnızca dış görünüşlerine bakılarak karar verilemeyeceği belirtildi.

Erkoç, sel nedeniyle suya maruz kalan araçlarda elektrik ve elektronik sistemlerin yanı sıra güvenlik donanımlarının da etkilenebildiğini söyledi. Bu nedenle söz konusu otomobillerin uzmanlar tarafından incelenmesi ve yapılacak onarımın teknik açıdan güvenli olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Onarılamayacak durumdaki araçların ise mevzuata uygun biçimde hurdaya ayrılmasının ve yeniden trafiğe çıkmalarının önlenmesinin önemini vurguladı.

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“HURDAYA AYRILMASIYLA SÜREÇ TAMAMLANMIŞ SAYILMAMALI”

Erkoç, kullanılamaz durumdaki bir aracın hurdaya ayrılmasının ardından da denetim ihtiyacının devam ettiğini belirtti. Araçla birlikte o araca ait kimlik bilgilerinin de güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

Hurdaya çıkarılan otomobillerin şasi ve motor bilgilerinin başka araçlarda kullanılmasına karşı etkin kontrol mekanizmaları oluşturulmasını isteyen Erkoç, şu ifadeleri kullandı:

“Bir aracın hurdaya ayrılmasıyla süreç tamamlanmış sayılmamalı. O araca ait şasi ve motor bilgilerinin kötüye kullanılmasını önleyecek denetim mekanizmaları da etkin biçimde işletilmelidir.”

Erkoç, özellikle afetler sonrasında ağır hasarlı araçların durumunun titizlikle değerlendirilmesi ve kimlik bilgilerinin kötüye kullanılmasını önleyecek tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

HASAR GEÇMİŞİ AÇIK VE DOĞRULANABİLİR OLMALI

İkinci el otomobil ticaretinde güvenin artırılması için araç kayıtlarının doğru ve güncel tutulması gerektiğini ifade eden Erkoç, geçmişte yaşanan ağır hasarların ve afet kaynaklı zararların ilgili sistemlerde açık biçimde yer almasının önemine değindi.

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Bir aracın ağır hasar, tam hasar veya doğal afet nedeniyle zarar görmüş olması durumunda, bu bilgilerin doğrulanabilir şekilde kayda geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Erkoç’a göre sigorta, tescil ve ekspertiz kayıtları ile ilgili kamu kurumlarının verileri arasında güvenilir bir kontrol mekanizması kurulması, tüketicilerin ve yetki belgeli satıcıların korunmasına katkı sağlayacak. Kurumlar arasındaki veri paylaşımının güçlendirilmesi de riskli işlemlerin erken aşamada belirlenmesi açısından önem taşıyor.

USULSÜZLÜĞÜ SONRADAN TESPİT ETMEK YETERLİ DEĞİL

Erkoç, denetim sistemlerinin yalnızca dolandırıcılık gerçekleştikten sonra devreye girmesinin yeterli olmayacağını belirtti. Esas hedefin, bu tür işlemlerin yapılmasını daha başlangıçta zorlaştıran bir yapı oluşturmak olduğunu söyledi.

Hurdaya ayrılan araçların bilgilerinin başka otomobillere aktarılmasını önleyecek kontrollerin güçlendirilmesini isteyen Erkoç, şüpheli işlemlerin mümkün olduğunca erken tespit edilmesi gerektiğini kaydetti. Araç geçmişine ilişkin doğrulanabilir bilgilere erişimin geliştirilmesinin de güvenli ticaretin temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

ARAÇ ALACAKLARA UYARI: EKSPERTİZ RAPORUYLA YETİNMEYİN

MASFED Genel Başkanı Erkoç, ikinci el otomobil satın almayı planlayan vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Fiyat, dış görünüş ve standart ekspertiz raporunun tek başına değerlendirme ölçütü olmaması gerektiğini belirtti.

Aracın şasi numarası ile kimlik bilgilerinin doğruluğunun kontrol edilmesini isteyen Erkoç; tescil kayıtlarının, hasar geçmişinin ve hukuki durumunun da dikkatle araştırılması gerektiğini söyledi.

Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde yetkili kurumlara başvurulmasını öneren Erkoç, gerekli görülen durumlarda araç kimliği konusunda uzman incelemesi yaptırılması gerektiğini ifade etti.

Bir otomobilin mekanik olarak çalışmasının, kimlik bilgilerinin ve hukuki geçmişinin de sorunsuz olduğunu göstermediğini vurguladı.