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Uzmanparaİkinci el araç satışlarında 16,8 milyon kişi kilometre ve hasar kaydı sorguladı
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İkinci el araç satışlarında 16,8 milyon kişi kilometre ve hasar kaydı sorguladı

15.08.2026 - 11:29 | Son Güncellenme:

#İkinci El Araç#Kilometre Sorgulama#Araç Muayene

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ya da hasar kaydı sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten bugüne kadar 16 milyon 791 bin 510 kişi yararlandı.

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İkinci el araç satışlarında 16,8 milyon kişi kilometre ve hasar kaydı sorguladı

Bu hizmetle, ikinci el araçların satışında sıkça rastlanan kilometre sıfırlanması ve düşürülmesi ile hasar kayıtları konusunda mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor.

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İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene bilgilerine www.pttavm.com, HGS Mobil, PTT Bank internet bankacılığı, PTT Bank Mobil ve e-Devlet uygulamaları aracılığıyla erişebiliyor.

İki kurum tarafından paylaşılan verilere, söz konusu uygulamalar üzerinden aracın plaka veya şasi numarası girilerek ulaşılabiliyor.

Hizmet, araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlıyor.

Araçların muayene tarihi, kilometresi ve hasar bilgileri, bugüne kadar 16 milyon 791 bin 510 kişi tarafından sorgulandı.

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"HİZMETE ERİŞİM KOLAY ŞEKİLDE SAĞLANABİLİYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine, yaz dönemiyle birlikte özellikle ikinci el araç satışlarının arttığını belirterek, buna bağlı olarak vatandaşların, alacakları ikinci el araçların hem kilometresine hem de kaza kaydına ilişkin bilgilere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

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Araçların muayene tarihi ve kilometresi ile hasar kaydı sorgulama hizmetlerine vatandaşların yoğun talep gösterdiğine işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

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"PTT tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça karşılaşılan 'kilometre sıfırlanması ya da değiştirilmesi'nden kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçiliyor. Üstelik hizmetlere erişim oldukça kolay şekilde sağlanabiliyor. Müşteriler, sorgulama yapmak istedikleri araçların plaka veya şasi numarasını sisteme girerek 'Araç Kilometre ve Muayene Sorgulama' bilgilerine ulaşabiliyor."

Vatandaşların, PTT'nin bu hizmetinden yararlanarak aracın gerçek kilometresini öğrenebileceğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Böylece satış sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçebiliyorlar." dedi.

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