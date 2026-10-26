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2 milyon liralık ev ilanını arayanlar şoke oldu! Bakanlık cezayı kesti

26.10.2026 - 15:14 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Yanıltıcı İlan#İdari Para Cezası

İnternette satışa çıkarılan bir dairenin ilan fiyatıyla telefonda söylenen tutar arasındaki fark şaşkına çevirdi. Ticaret Bakanlığı, şikayete konu olan ilanı inceleyerek emlak şirketine ceza kesti.

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2 milyon liralık ev ilanını arayanlar şoke oldu Bakanlık cezayı kesti

Ticaret Bakanlığı, internette bir dairenin satış fiyatını 2 milyon TL olarak gösteren ancak arayan kişilere bu tutarın satış fiyatı değil, peşinat olduğunun söyleyen emlak şirketine 'yanıltıcı ilan' nedeniyle 28 bin 620 TL idari para cezası uyguladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesi, sanal medyadaki bir paylaşım üzerine internette satış fiyatı 2 milyon TL olarak gösterilen daire için incelemede bulundu. Dairenin ilandaki fiyatının 2 milyon TL olduğu ancak arayan kişilere bu tutarın satış fiyatı değil, peşinat olduğunun söylendiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından 'yanıltıcı ilan' nedeniyle ilgili emlak şirketine 28 bin 620 TL idari para cezası uygulandı.

2 milyon liralık ev ilanını arayanlar şoke oldu Bakanlık cezayı kesti

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'VATANDAŞIMIZI MAĞDUR EDEN HİÇBİR UYGULAMAYA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

Öte yandan, bölgede benzer şekilde vatandaşı yanıltıcı bilgi veren çok sayıda ilan sahibine de aynı şekilde ceza uygulandığı ve incelemelerin sürdüğü belirtilerek, "İlanlarda belirtilen fiyatlar tüketiciyi yanıltmak için kullanılamaz. Vatandaşımızı gerçeği yansıtmayan bilgilerle peşinden koşturmak, zamanını ve emeğini boşa harcamak kabul edilemez. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumaya, yanıltıcı ilanlara karşı mevzuatımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Vatandaşımızı mağdur eden hiçbir uygulamaya göz yummayacağız" denildi.

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