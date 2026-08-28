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İmalat sanayisinde istihdamın korunmasına yönelik destek programında değişiklik yapıldı

28.08.2026 - 12:31 | Son Güncellenme:

#İstihdam Desteği#Sanayi Sektörü#KOSGEB

Türkiye'de imalat sanayisi sektörlerinde istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik olarak çalışan sigortalılar için uygulanacak destek programına ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi.

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İmalat sanayisinde istihdamın korunmasına yönelik destek programında değişiklik yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından hazırlanan "İstihdamı Koruma Destek Programı Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, destek programı 1 Ocak 2026-31 Aralık 2028 tarihlerinde korunan istihdama yönelik yürütülecek.

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DESTEĞE İLİŞKİN HUSUSLAR

Destekler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği referans dönemlerine ait ortalama aylık prim gün sayısını, 6 aydan kısa olmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek koruma dönemlerinde aylık bazda koruyan işletmelere sağlanacak.

Ödeme talep edilen aydaki aylık prim gün sayısının, referans dönemi ortalama aylık prim gün sayısına eşit veya bunun üzerinde olması durumunda ilgili ayda istihdam korunmuş sayılacak. Ayrıca, koruma döneminin başından itibaren ödeme talep edilen ay dahil dönemdeki ortalama aylık prim gün sayısının, referans döneminin ortalama aylık prim gün sayısına eşit veya bunun üzerinde olması durumunda, bu dönemdeki tüm aylarda istihdam seviyesi korunmuş kabul edilecek.

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İstihdamını koruyan işletmelere, belirlenen şartlara uygun olarak ve istihdam maliyetlerine göre belirlenecek limitlerde kullanacakları krediler için destek sağlanabilecek.

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Kullanılabilecek kredi tutarı, işletmenin referans dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde beyan edilen destek kapsamı iş yerleri bazında prime esas toplam kazanç tutarının aylık ortalamasının, koruma dönemindeki ay sayısının 6'da 1'i ile çarpımı kadar olacak. Bakanlık tarafından belirlenecek teknik kriterlere uyan işletmeler için bu tutar bir kat artırımlı uygulanacak.

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Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca düzenlenen teşvik belgesine sahip işletmeler, teşvik belgesinde öngörülen ilave istihdam sayısının, programa başvuru yılının ocak ayında geçerli olan brüt asgari ücretin 6 katıyla çarpılması sonucu bulunan tutar kadar kredi kullanabilecek. İşletme başına sağlanabilecek destek tutarı, başvuru tarihi sonrasında kullanılan azami 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli bir kredi için azami 15 destek puanına kadar karşılık gelen tutarla sınırlı olacak.

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Teşvik belgesine sahip işletmeler için 1 Haziran 2028 tarihine kadar tamamlama vizesinin yapılmış olması kaydıyla, tamamlama vizesi tarihini takip eden aydan itibaren 6 aylık dönemdeki toplam SGK prim gün bildirimlerinde, teşvik belgesinin düzenlendiği tarihte öngörülen ilave istihdam sayısının yarısının 180 ile çarpımı sonucu bulunacak prim ödeme gün sayısının sağlanması durumunda destek ödemeleri yapılacak.

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Destek ödemeleri, SGK iş yeri sicil numarasındaki işkolu koduna göre imalat sanayi kodları ile kayıtlı iş yerleri esas alınarak istihdamını koruyanlara istihdam koruma kriterinin sağlandığı ay sayısının koruma dönemindeki ay sayısına oranı nispetinde uygulanacak.

Referans dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen ortalama prim gün sayısı sıfır olan veya bu aylarda sigortalı çalıştırılmadığı için beyanname vermeyen iş yerleri programdan yararlanamayacak.

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DESTEK ÖDEME İŞLEMLERİ

Düzenlemeyle, destek programına başvuru için istenecek bilgi ve belgeleri belirlemeye Bakanlığın yanı sıra KOSGEB de yetkili olacak. KOSGEB tarafından ilgili aya ait destek tutarlarının aktarılmasına esas talep yazısı, izleyen ayın 9'uncu gününün sonuna kadar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne gönderilecek.

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Genel Müdürlük, oluşturulan ödeme listesini esas alarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü vasıtasıyla ödemeleri gerçekleştirecek.

Bakanlık tarafından yapılacak destek ödemesine ilişkin tutarlar, Genel Müdürlük tarafından SGK'nin ilgili banka hesabına, KOSGEB tarafından yapılacak destek ödemesine ilişkin tutarlar ise SGK'nin ilgili banka hesabına veya işletmenin "Go Dijital Cüzdan" hesabına aktarılacak.​​​​​​​

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