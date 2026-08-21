İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 73,5 oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. Buna göre, ağustosta 2 bin 12 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek sonuçlar oluşturuldu.

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İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ağustosta geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 73,8'den yüzde 73,5 seviyesine geriledi. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı da aylık bazda 0,4 puan azalarak yüzde 73,9'dan yüzde 73,5'e indi.