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İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı ekimde arttı

21.10.2026 - 11:09 | Son Güncellenme:

#İmalat Sanayi#İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı#TCMB

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, ekimde 0,3 puan artarak yüzde 74,5 oldu.

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İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı ekimde arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

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1965 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek sonuçlar oluşturuldu. Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ekimde önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise ekimde aylık bazda 0,3 puan artışla yüzde 74,5 oldu.

Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl20252026
Ocak74,674,1
Şubat74,573,5
Mart74,473,3
Nisan74,373,8
Mayıs75,074,2
Haziran74,674,5
Temmuz74,273,9
Ağustos73,573,5
Eylül74,074,2
Ekim74,274,5
Kasım74,4 
Aralık74,4 

 

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