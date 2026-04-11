IMEI kaydı yapılan yaklaşık her 2 mobil cihazdan 1'i Türkiye'de imal edildi
IMEI kaydı yapılan yaklaşık her 2 mobil cihazdan 1'i Türkiye'de imal edildi

11.04.2026 - 11:07 | Son Güncellenme:

#IMEI Kaydı#Mobil Cihazlar#Akıllı Telefonlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de geçen yıl, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne (MCKS) ithalat, imalat ve yolcu beraberinde yollarla ülkeye giren toplam 16 milyon 921 bin 282 cihazın 11 milyon 683 bin 195'inin mobil cihazlardan oluştuğunu belirterek "Kaydı yapılan mobil cihazların 6 milyon 341 bin 391 adedi ithalat, 5 milyon 270 bin 601 adedi imalat yoluyla kaydedildi." dedi.

IMEI kaydı yapılan yaklaşık her 2 mobil cihazdan 1i Türkiyede imal edildi

Bakan Uraloğlu, AA muhabirine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, 2025 yılı Mobil Cihaz Kayıt Sistemi verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne ithalat yoluyla yurt dışından getirilen ve imalatı yapılan her telefonun IMEI numarasıyla kaydedildiğini anımsatan Uraloğlu, yurt dışından getirilen telefonlara, 120 gün içinde kayıt için başvuru yapılması zorunluluğu bulunduğunu hatırlattı. IMEI kaydı için kişiye ait pasaportun, son 3 yıl içinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde bulunmamış olması gerektiğine dikkati çeken Uraloğlu, kullanıcıların e-Devlet üzerinden başvurularını yapabileceklerini aktardı.

Uraloğlu, Türkiye'de geçen yıl Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne ithalat, imalat ve yolcu beraberinde yollarla ülkeye giren toplam 16 milyon 921 bin 282 cihazın kaydının yapıldığını belirterek "Bu cihazların 11 milyon 373 bin 532 adedi ithalat, 5 milyon 476 bin 547 adedi imalat yoluyla kaydedilirken yolcu beraberinde getirilen cihaz sayısı 71 bin 203 oldu." diye konuştu.

"11,6 milyon akıllı telefonun kaydı yapıldı"

IMEI kaydı yapılan cihazların, büyük oranda akıllı telefonlardan oluştuğunu bildiren Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne ithalat, imalat ve yolcu beraberi yollarıyla ülkeye giren 11 milyon 683 bin 195 akıllı telefon cihazının kaydı yapıldı. Bunlardan 6 milyon 341 bin 391 adedi ithalat, 5 milyon 270 bin 601 adedi imalat yoluyla kaydedildi. Geçen yıl kayıt altına alınan IMEI sayısı ise 29 milyon 747 bin 29'u buldu."

Uraloğlu, IMEI kaydı yapılan mobil cihazlardan büyük bir kısmının, Samsung ve Apple marka cihazların oluşturduğunu belirterek ayrıca kayıtta Redmi, Oppo, Tecno, Reeder, Infinix, Realme ve TCL markalarının bulunduğunun görüldüğünü kaydetti.

Dünyanın gözü Pakistanda ABD-İran görüşmesine damga vuran rest: 30 dakika içinde vururuz
Dünyanın gözü Pakistan'da! ABD-İran görüşmesine damga vuran rest: 30 dakika içinde vururuz
İsraili tedirgin eden ertesi gün senaryosu İspanyanın Türkiyedeki sessiz hamlesi
İsrail'i tedirgin eden 'ertesi gün' senaryosu! 'İspanya'nın Türkiye'deki sessiz hamlesi'
İspanyol basını Galatasarayın Osimhen kararını duyurdu Dudak uçuklatan bonservis
İspanyol basını Galatasaray'ın Osimhen kararını duyurdu! Dudak uçuklatan bonservis
16 günde evlendiler, takıları eski bir minibüse yatırdılar Kira yok, elektrik-su bedava
16 günde evlendiler, takıları eski bir minibüse yatırdılar! 'Kira yok, elektrik-su bedava'
Petrol tankeri savaş uçağını, bombayı yendi!..
ERENKÖY HATIЯASI
İSG eğitimleri için yeni dönem
Bizim ünlülerin samimiyet testi!
İslamabad'da tarihi masa
YANKI
Beşiktaştaki terör saldırısına ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Son dakika: Kütahyada 4.8 büyüklüğünde deprem Art arda sarsıntılar
Son dakika: Kütahya'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Art arda sarsıntılar
Ruslara kahkaha attıran olay başına dert oldu Tazminatsız işten kovuldu
Ruslara kahkaha attıran olay başına dert oldu! Tazminatsız işten kovuldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Türkiyenin hikayesi, sessiz bir devrimin hikayesidir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Türkiye'nin hikayesi, sessiz bir devrimin hikayesidir