Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaIMF ve Dünya Bankası küresel ekonominin kritik gündemiyle toplanıyor
HaberlerUzmanpara

IMF ve Dünya Bankası küresel ekonominin kritik gündemiyle toplanıyor

11.10.2026 - 14:33 | Son Güncellenme:

#IMF#Dünya Bankası#Bangkok

IMF ve Dünya Bankasının 12-18 Ekim'de Bangkok'ta düzenleyeceği yıllık toplantılarda, jeopolitik gerilimler, yükselen enerji fiyatları, enflasyon baskısı ve rekor seviyelere ulaşan küresel borçluluk ele alınacak. Toplantılarda yapay zekanın ekonomik etkileri de önemli gündem başlıkları arasında yer alacak.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
IMF ve Dünya Bankası küresel ekonominin kritik gündemiyle toplanıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, jeopolitik gerilimlerin belirsizlikleri derinleştirdiği ve tırmanan enerji maliyetlerinin enflasyon baskılarını canlı tuttuğu bir konjonktürde, dünya ekonomisinin karşı karşıya kaldığı zorlukları yıllık toplantılarında değerlendirecek.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden şekillenen küresel finansal sistemde kurulan ve "Bretton Woods ikizleri" olarak adlandırılan IMF ve Dünya Bankasının her yıl ekim ayında düzenlediği yıllık toplantılar, bu yıl 12-18 Ekim'de Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek.

Yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere genellikle 10 binden fazla kişinin katıldığı toplantılar, 190'ı aşkın üye ülkeden maliye bakanları, merkez bankası başkanları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek.

Haberin Devamı
Turistik Doğu Ekspresi bilet satışları 26 Ekim’de başlayacak
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTuristik Doğu Ekspresi bilet satışları 26 Ekim’de başlayacakHaberi Görüntüle

TOPLANTILAR 35 YIL ARADAN SONRA YENİDEN TAYLAND'DA YAPILACAK

IMF ve Dünya Bankasının uluslararası niteliğini yansıtmak amacıyla yıllık toplantılar geleneksel olarak farklı ülkelerde dönüşümlü olarak düzenleniyor.

Haberin Devamı

Her üç yılda bir Washington dışında bir üye ülkede düzenlenen yıllık toplantılara Tayland, en son 1991'de ev sahipliği yapmıştı.

Haberin Devamı

Washington dışında düzenlenen yıllık toplantıların gerçekleştirildiği şehirler arasında daha önce Madrid, Hong Kong, Prag, Dubai, Singapur, İstanbul, Tokyo, Lima, Bali ve Marakeş de yer almıştı.

Haberin Devamı

EV SAHİBİ ÜLKENİN TEMASI ÇERÇEVESİNDE YAN ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Tüm yıllık toplantılarda olduğu gibi Bangkok'taki görüşmelerde de ekonomik büyüme, mali sürdürülebilirlik, finansal istikrar, yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma gibi uluslararası öneme sahip çeşitli konuların ele alınması bekleniyor.

Bu yıl ayrıca ev sahibi ülkenin teması çerçevesinde yan etkinlikler ve seminerler düzenlenmesi planlanıyor.

"Tayland'ın Yeni Ufukları: İnsanları Güçlendirmek, Direnç İnşa Etmek" temasıyla gerçekleştirilecek bu etkinliklerde, önemli ekonomik ve kalkınma konularının Tayland'ın deneyimleri perspektifinden ele alınması bekleniyor.

Haberin Devamı

KÜRESEL EKONOMİNİN RÖNTGENİ RAPORLARLA ORTAYA KONACAK

Yıllık toplantıların temel etkinliklerinden Kalkınma Komitesi Toplantısı 15 Ekim'de, Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) Toplantısı ise 17 Ekim'de yapılacak.

Toplantılar boyunca uluslararası kalkınma, küresel ekonomi ve finans piyasalarına odaklanan çok sayıda bölgesel brifing ve forum düzenlenecek.

Haberin Devamı

Ayrıca, G20 Maliye Bakanları ile Merkez Bankası Başkanları Toplantısı da 15 Ekim'de yıllık toplantılar marjında gerçekleştirilecek.

Öte yandan, IMF'nin küresel ekonomiye dair en güncel analizlerini içeren Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ile Küresel Finansal İstikrar Raporu 13 Ekim'de, Mali İzleme Raporu da 14 Ekim'de yayımlanacak.

En son temmuzda Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyen IMF, küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3'e düşürmüştü.

Raporda, Orta Doğu'daki savaşın etkilerinin, yapay zekadaki ilerlemeler ve bu teknolojinin yaygınlaşmasıyla küresel teknoloji döngüsündeki talep kaynaklı ivmelenmeyle kısmen dengelendiği belirtilmişti.

İşverenlerin "istifa" oyununa emsal karar! Mahkeme belgeyi redetti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİşverenlerin "istifa" oyununa emsal karar! Mahkeme belgeyi redettiHaberi Görüntüle

ENERJİ MALİYETLERİ, ENFLASYON ENDİŞELERİ VE YÜKSEK BORÇLULUK GÜNDEMDE

Yıllık toplantılar, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin sürdüğü, çatışmaların etkisiyle petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyrettiği ve tüm bu gelişmelerin enflasyona ilişkin endişeleri canlı tuttuğu bir dönemde gerçekleşecek.

Haberin Devamı

Küresel tahvil piyasalarında satış baskısının görüldüğü bu dönemde, ABD'den Almanya ve Japonya'ya kadar hükümetlerin borçlanma maliyetlerindeki artış ve yüksek faiz oranlarının küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin de toplantıların önemli gündem başlıkları arasında yer alması bekleniyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, bu yılın ilk yarısında 365,5 trilyon dolara ulaşan küresel borç stokunun yol açabileceği mali kırılganlıkların da katılımcıların gündeminde olması öngörülüyor.

YAPAY ZEKANIN EKONOMİYE ETKİLERİ DE ODAKTA

Küresel ekonomik görünüm ve finansal istikrar gibi temel konuların yanı sıra teknolojik inovasyonun ekonomi üzerindeki etkileri de yıllık toplantılarda geniş yer bulacak.

Bu kapsamda düzenlenecek forum ve oturumlarda, yapay zekanın kapsayıcı büyüme ve küresel ekonomi üzerindeki etkileri ile finans, eğitim, vergilendirme, istihdam ve siber güvenlik gibi alanlarda yaratması beklenen dönüşüm ele alınacak.

Haberin Devamı

Ayrıca, toplantılarda iklim finansmanı, yeşil girişimcilik, yeşil dönüşüm ve gıda güvenliği gibi başlıklar da gündeme gelecek.

Dağdan topluyorlar, kilosunu 300, yağını 1200 liraya satıyorlar! Posası bile para ediyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDağdan topluyorlar, kilosunu 300, yağını 1200 liraya satıyorlar! Posası bile para ediyorHaberi Görüntüle

IMF BAŞKANI GEORGİEVA'DAN ENERJİ ŞOKU, BÜTÇE VE YAPAY ZEKA UYARISI

Yıllık toplantılar öncesinde Singapur'da konuşma yapan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomiyi zorlayan üç ana dinamiğe dikkati çekerek, yapay zekanın getirdiği dengesizlikler, yüksek enerji fiyatları ve rekor kamu borçlarına karşı uyarılarda bulundu.

Küresel ekonominin yapay zeka, enerji fiyatları ve kamu borçları ile büyük bir belirsizlik ve hızlı değişim döneminden geçtiğini belirten Georgieva, düşük büyüme oranlarını yukarı taşımak için acil politika adımları atılması çağrısını yineledi.

Küresel kamu borçlarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 100'ünü aşacağını belirten Georgieva, hükümetlerden acil bütçe disiplini uygulamalarını ve yapay zekaya hazırlanmalarını istedi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Manisada katliam gibi kaza Can kaybı 11e yükseldi
Manisa'da katliam gibi kaza! Can kaybı 11'e yükseldi
Şener Üşümezsoydan büyük deprem yorumu
Şener Üşümezsoy'dan 'büyük deprem' yorumu
Arda Güler İspanyada gündem olmaya devam ediyor Mourinho ve Real Madrid için vazgeçilmez
Arda Güler İspanya'da gündem olmaya devam ediyor! 'Mourinho ve Real Madrid için vazgeçilmez'
Mühendislikten tıbba, askerlikten avukatlığa uzanan hikaye Türkiyenin konuştuğu baba
Mühendislikten tıbba, askerlikten avukatlığa uzanan hikaye! Türkiye'nin konuştuğu baba
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirMeta çağında iki kere öldürülmek...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüObezite, okulda yemek, doğru beslenme, Yemek Fonu!
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşFon darbesini atlatmaya çalışan piyasaları neler bekliyor? Düşen enflasyon can simidi olacak
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluTropik meyvede Alanya damgası
Güldener Sonumut
Güldener SonumutAvrupa’da ayaklanan gençleri anlamak
Mehmet Tez
Mehmet TezIssız adada kaydedilen albüm
Dilara Koçak
Dilara KoçakKas kütlesi hastanın giydiği en güçlü zırh
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaModa haftalarının en büyük trendi: Nepo baby’ler
Filiz Aygündüz
Filiz AygündüzDemans ve rıza
Belma Akçura
Belma AkçuraDosya büyüdükçe Rojin kayboluyor
Zeynep İşman
Zeynep İşmanYeni çağın dijital yalnızları
Osman Gençer
Osman GençerSen yendin Atam biz de yeneceğiz
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanÇocuk istiyoruz, ya sesini?
Prof. Dr. Nuran Yıldız
Prof. Dr. Nuran YıldızTransfer
İlgili Haberler
TBMMde bu hafta Kızılay düzenlemesi görüşülecek Afet dönemindeki alımlara yeni düzenleme
TBMM'de bu hafta Kızılay düzenlemesi görüşülecek! Afet dönemindeki alımlara yeni düzenleme
Küçükçekmecede yıkım sırasında 7 katlı bina çöktü Çevredeki binalar zarar gördü
Küçükçekmece'de yıkım sırasında 7 katlı bina çöktü! Çevredeki binalar zarar gördü
Bağcılardaki Emirhan cinayetinde tehdit mesajı iddiası: Önce sakat bıraktık, şimdi öldüreceğiz
Bağcılar'daki Emirhan cinayetinde tehdit mesajı iddiası: 'Önce sakat bıraktık, şimdi öldüreceğiz'
MSB duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş şehit oldu
MSB duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş şehit oldu