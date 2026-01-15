IMF'den yapay zeka analizi

Fon, IMF Başkanı Kristalina Georgieva tarafından hazırlanan "Yeni Beceriler ve Yapay Zeka İşin Geleceğini Yeniden Şekillendiriyor" başlıklı blog yazısını yayımladı.

Yazıda, yapay zeka ve dijital teknolojilerin bugün çalışma ortamını dönüştürdüğü, büyük teknoloji şirketlerindeki son işten çıkarmaların, inovasyonun en ön saflarında yer alanların dahi bu dönüşümden etkilendiğini gösterdiği belirtildi.

Bazı iş kollarının yok olurken yenilerinin ortaya çıktığına işaret edilen yazıda, otomasyonla birlikte yeni becerilerin, yeni görevlerin ve tamamen yeni mesleklerin ortaya çıktığı ve refah artışı için alternatif yollar sunduğu aktarıldı.

İŞ BULMAK, YENİ BECERİLER ÖĞRENMEYE BAĞLI OLACAK

Yazıda, çalışanlar için iş bulmanın veya mevcut işini korumanın, giderek becerilerini güncellemelerine veya yenilerini öğrenmelerine bağlı olacağı belirtilerek, gelişmiş ekonomilerdeki her 10 iş ilanından birinin ve gelişmekte olan ekonomilerdeki her 20 iş ilanından birinin artık en az bir yeni beceri gerektirdiği kaydedildi.

Profesyonel, teknik ve idari rollerin yeni becerilere en çok ihtiyaç duyulan alanlar olduğu ifade edilen yazıda, özellikle de bu talebin yarısından fazlasını oluşturan bilişim sektörünün başı çektiği aktarıldı.

Yazıda, sektöre özgü yetkinliklerin de yükselişte olduğu, örneğin sağlık sektöründe uzaktan bakım ve dijital sağlık, pazarlama alanının da sosyal medya uzmanlığına yönelik talebin arttığı vurgulandı.

YAPAY ZEKA İŞİNDEN OLMA KAYGISINI ARTIRIYOR

İş gücü piyasasının değişen yüzünün çalışanlar arasında endişe yarattığına işaret edilen yazıda, "Küresel işlerin yaklaşık yüzde 40'ının yapay zeka kaynaklı değişime maruz kalmasıyla, işinden olma ve bazı gruplar için fırsatların azalması konusundaki kaygılar daha da derinleşiyor." ifadeleri kullanıldı.

Yazıda, bu durumun iş gücünü çalışma hayatının geleceğine hazırlayan ve yapay zekadan elde edilen kazanımların geniş kitlelere yayılmasını sağlayan proaktif ve kapsamlı politika üretiminin gerekliliğini vurguladığı aktarıldı.

Yeni beceriler edinen çalışanların daha yüksek kazanç sağladığına dikkat çekilen yazıda, Birleşik Krallık ve ABD'de yeni bir beceri içeren ilanların yaklaşık yüzde 3, dört veya daha fazla yeni beceri gerektiren işlerin ise sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 8,5 oranında daha fazla maaş sunduğu kaydedildi.

POLİTİKA TERCİHLERİ YAPAY ZEKA DEVRİMİNE HAZIRLIĞI BELİRLEYECEK

Yazıda, yapay zeka ile ilgili becerilerin yüksek ücret getirisi sağlasa da şu ana kadar diğer yeni beceriler gibi istihdam artışına katkıda bulunmadığı ve bu durumun giriş seviyesindeki işlerin yapay zekaya daha fazla maruz kalması nedeniyle kariyerine yeni başlayan gençler için bir zorluk oluşturduğu aktarıldı.

Politika tercihlerinin, çalışanların ve şirketlerin yapay zeka devrimine yeterince hazır olup olmayacağını belirleyeceği vurgulanan yazıda, yapay zekanın ekonomileri ne ölçüde güçlendireceğinin çalışanların ve şirketlerin bu geçişe ne kadar iyi hazırlandığına bağlı olacağı kaydedildi.

Yazıda, bu doğrultuda becerilere yatırım yapmanın, iş geçişleri sırasında çalışanları desteklemenin ve piyasaları rekabetçi tutarak inovasyonun herkesin faydasına olmasını sağlamanın önemli olduğu ifade edildi.

BECERİ DENGESİZLİK ENDEKSİ

IMF tarafından geliştirilen "Beceri Dengesizlik Endeksi"ne de değinilen yazıda, ülkelerin mevcut durumlarına göre iki kategoriye ayrıldığı aktarıldı.

Yazıda, Brezilya, Meksika ve İsveç gibi yeni becerilere talebin yüksek ancak arzın yetersiz olduğu ülkelerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimine daha fazla yatırım yapması gerektiği belirtildi.

Avustralya, İrlanda ve Polonya gibi diğer ülkelerin ise bol miktarda yeteneğe sahip ancak talebin daha ılımlı olduğu belirtilen yazıda, bu ülkelerin yaşadığı zorluğun inovasyonu teşvik etmek ve şirketlerin mevcut yetenekleri absorbe etmesine yardımcı olmak olduğu, inovasyonu ve yeni firmaların kurulmasını destekleyen, işletmelerin finansmana erişimini iyileştiren reformların faydalı olacağı kaydedildi.