Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanparaİnegöl'deki atölyeden dünyaya satış: 16 kadına istihdam sağlıyor
HaberlerUzmanpara

İnegöl'deki atölyeden dünyaya satış: 16 kadına istihdam sağlıyor

09.08.2026 - 12:26 | Son Güncellenme:

#Kadın İstihdamı#İnegöl Tekstil#KOSGEB Desteği

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan girişimci Sibel Zeybek, devlet desteklerinden yararlanarak kurduğu tekstil atölyesiyle ABD ve Avrupa pazarına ihracat yapıyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İnegöldeki atölyeden dünyaya satış: 16 kadına istihdam sağlıyor

Tekstil sektöründe yaklaşık 20 yıllık deneyime sahip olan iki çocuk annesi Zeybek, farklı firmalarda üretim, planlama ve maliyet yönetimi alanlarında görev yaptı. Uzun yıllar edindiği tecrübeyi kendi işine aktarmaya karar veren Zeybek, yaklaşık 5 yıl önce İnegöl'de atölyesini kurarak girişimcilik yolculuğuna başladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Devlet teşviklerinden de yararlanan Zeybek, 16 kadına istihdam sağladığı atölyesinde köpek yatağı, ev tekstili, mutfak önlüğü, yatak alezi ve çeşitli tekstil ürünleri imal ediyor. Üretimini ihracatla taçlandıran Zeybek, ülkeye döviz kazandırıyor.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Kıyı ve sahillerde işgale karşı yeni adım
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRResmi Gazete’de yayımlandı: Kıyı ve sahillerde işgale karşı yeni adımHaberi Görüntüle

"KADINLAR İŞLERİNİ BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE YAPIYOR"

Sibel Zeybek, üretime olan ilgisinin atölye açmasında etkili olduğunu söyledi. Tasarlamak, ortaya bir ürün çıkarmak ve bunun farklı ülkelere gitmesinin kendisini heyecanlandırdığını belirten Zeybek, özellikle KOSGEB ve İŞKUR desteklerinin işini büyütmesinde önemli rol oynadığını anlattı.

Haberin Devamı

Zeybek, devletin sunduğu desteklerin girişimciler için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Hem makineleşme hem de istihdam konusunda ciddi katkı sağladı. İŞKUR üzerinden çalışan temin ediyoruz. Burada eğitim vererek üretime dahil ediyoruz. Daha önce hiç tecrübesi olmayan kadınlar burada meslek öğreniyor." dedi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Atölyede yatak alezi, köpek yatağı, mutfak önlüğü, çanta, nevresim ve çeşitli tekstil ürünleri imal ettikleri bilgisini paylaşan Zeybek, üretimin bir bölümünü yurt dışına gönderdiklerini kaydetti.

Haberin Devamı

Zeybek, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya ve Yunanistan'a ürün gönderdiklerini aktararak, farklı pazarların farklı beklentilerinin olduğunu ve bu durumun üretim süreçlerinde esneklik gerektirdiğini söyledi.

Eşini öldürüp, kayınvalidesiyle sohbet etti! Kan donduran itiraf
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREşini öldürüp, kayınvalidesiyle sohbet etti! Kan donduran itirafHaberi Görüntüle

Daha önce ABD'li bir firmanın Çin'den tedarik ettiği alezi atölyelerinde üreterek ABD'ye gönderdiklerini anlatan Zeybek, "Bir müşterimiz daha önce ürünlerini Çin'den alıyordu. Yaklaşık 5 bin ürün hazırlayıp ABD'ye gönderdik. Bu ay içinde üretime devam edeceğiz. Çin pazarının elinden bir ürünü almış olduk. Böyle küçük bir yerde bunu yapabilmemiz bizim için büyük bir mutluluk." diye konuştu.

Haberin Devamı

Zeybek, üretim kapasitesine ilişkin de bilgi vererek, aylık 15 bin parça tekstil ürünü imal ettiklerini, az kişiyle çok şey başardıklarını ifade etti. Siparişlerin artmasıyla kapasiteyi büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, "Talep arttıkça biz de kapasitemizi artırmayı planlıyoruz. Daha fazla kadına istihdam sağlamak istiyoruz. Amacımız hem üretimi büyütmek hem de daha fazla kadını iş hayatına kazandırmak." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Taksim’de Koreli fenomene akılalmaz taciz Her şey canlı yayında yaşandı
Taksim’de Koreli fenomene akılalmaz taciz! Her şey canlı yayında yaşandı
PSGden Arda Güler için dudak uçuklatan teklif Fenerbahçeye dev gelir
PSG'den Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe'ye dev gelir
Yunanistandan Mekke Anlaşmasına karşı hamle çağrısı Derhal harekete geçilmeli
Yunanistan'dan Mekke Anlaşması'na karşı hamle çağrısı! 'Derhal harekete geçilmeli'
Eşini öldürüp, kayınvalidesiyle sohbet etti Kan donduran itiraf
Eşini öldürüp, kayınvalidesiyle sohbet etti! Kan donduran itiraf
İlgili Haberler
Bodrumda otelde 15 kişi hastaneye kaldırıldı Havuz bakımı yapıyorlardı
Bodrum'da otelde 15 kişi hastaneye kaldırıldı! Havuz bakımı yapıyorlardı
Kastamonu’da feci kaza 2 otomobil çarpıştı; yaralılar var
Kastamonu’da feci kaza! 2 otomobil çarpıştı; yaralılar var
Selçuk Bayraktar, Şırnakta TEKNOFEST Dron Şampiyonasında Teknoloji iklimi Güneydoğudan esecek
Selçuk Bayraktar, Şırnak'ta TEKNOFEST Dron Şampiyonası'nda! Teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek'
SON DAKİKA | Şehit aileleri ve gazilerin hakları düzenleniyor Teklif kabul edilerek yasalaştı
SON DAKİKA | Şehit aileleri ve gazilerin hakları düzenleniyor! Teklif kabul edilerek yasalaştı