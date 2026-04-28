Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
ING petrol tahminini yükseltti
HaberlerUzmanpara

ING petrol tahminini yükseltti

28.04.2026 - 09:18

ING, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının mayıs ve haziran aylarında kademeli olarak yeniden başlamasını, ancak yılın büyük bölümünde savaş öncesi seviyelerin altında kalmasını beklediğini açıkladı. Kurum, daha uzun sürecek normalleşme sürecinin depolama kısıtları nedeniyle durdurulan üretimin aşamalı şekilde yeniden devreye alınmasına imkan tanıyacağını belirtti.

ING, ayrıca olası altyapı hasarlarının üretim ve sevkiyatın savaş öncesi seviyelere dönüşünü daha da yavaşlatabileceğine dikkat çekti. Bu çerçevede banka, baz senaryosunda ICE Brent petrol için 2026 ikinci çeyrek ortalama fiyat beklentisini varil başına 96 dolardan 104 dolara yükseltti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kurum, stoklardaki güçlü erime ve petrol akışındaki yavaş toparlanmanın etkisiyle Brent petrolün 2026 dördüncü çeyrek ortalama fiyat tahminini de 88 dolardan 92 dolara revize etti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul kararı! Mehmet Ali Aydınlar'a eski başkanlardan destek
Beyaz Saray'daki gizli toplantı sızdı, kulisler karıştı! İran'ın teklifi ortaya çıktı, Trump ne yanıt verdi? 'Tüm çıkışlar kilitlendi'
1500 yıl önce Kur'an'da yazılmış! Mesele Şii ya da Sünni mi? 'Devletin ayakta kalma sırrı'
Altında haziran beklentisi! Piyasalarda kafalar karıştı: Müzakere mi, savaş mı?
Yazarlar
İlgili Haberler
