İngiliz hanelerinin güveni 2 yılın dibinde

26.03.2026 - 09:24 | Son Güncellenme:

#İngiltere#Ekonomi#Güven

İngiltere'de hanehalkının ekonomiye ve kişisel finanslarına ilişkin beklentileri, Orta Doğu'daki çatışmanın enflasyonu yükseltebileceği endişesiyle iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu'nun (BRC) yayınladığı ankete göre ekonominin önümüzdeki üç ay için olası durumuna ilişkin beklenti endeksi Şubat ayında -30 iken Mart ayında -53 seviyesine indi. Hanehalklarının kendi mali durumlarına ilişkin beklenti endeksi ise -6’dan -17’ye gerileyerek Mart 2024’te başlayan anketin en düşük seviyesine ulaştı.

BRC Genel Müdürü Helen Dickinson, "Orta Doğu çatışmasının önümüzdeki aylarda enflasyonu artırabileceği ihtimaliyle tüketici güveni çöktü. Güvendeki düşüş, yatırım ve emeklilik fonlarına en fazla bağımlı kesim olan Baby Boomer kuşağında daha belirgin oldu." dedi.

Anket sonuçlarına göre enerji maliyetlerinin ekonomiye yansıması beklentisiyle harcama eğilimleri yükseldi. Gıda ve market alışverişi, önümüzdeki üç ayda harcamaların artacağı ana kategori olarak öne çıktı.

Veriler, 10-13 Mart tarihleri arasında Opinium tarafından 2.000 yetişkin üzerinde yapılan anketten elde edildi.

