İngiltere beklentilerin üzerinde büyüdü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Kasım 2025'e ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçen yıl ekimde görülen yüzde 0,1 daralmanın ardından İngiltere ekonomisi kasımda yüzde 0,3 büyüme gösterdi. Piyasa beklentisi, ülke ekonomisinin geçen yıl kasımda yüzde 0,1 büyüyeceği yönündeydi.

Bu ayda hizmetler ve imalat sektörleri sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,1 büyürken inşaat sektörü yüzde 1,3 küçüldü. İngiltere ekonomisi Ağustos-Kasım 2025 aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, hizmetler sektörünün özellikle kasımda daha iyi performans göstermesiyle ekonominin ağustos-kasım döneminde hafif büyüdüğünü belirtti.

Hizmetler sektöründeki büyümenin imalat sektöründeki daralmayla kısmen dengelendiğini aktaran McKeown, inşaat sektöründeki küçülmenin ise son 3 yılda görülen en büyük 3 aylık daralma olduğunu ifade etti.