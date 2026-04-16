İngiltere beklentilerin üzerinde büyüdü
HaberlerUzmanpara

İngiltere beklentilerin üzerinde büyüdü

16.04.2026 - 09:53 | Son Güncellenme:

İngiltere ekonomisi şubatta aylık bazda yüzde 0,5 ile piyasa beklentilerinin üzerinde büyüme kaydetti.

İngiltere beklentilerin üzerinde büyüdü

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), şubat için aylık büyüme ve Aralık 2025-Şubat 2026 için üç aylık büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre ocak için yukarı yönlü revize edilen yüzde 0,1'lik büyümenin ardından, ülke ekonomisi şubatta yüzde 0,5 büyüme kaydetti. Piyasa beklentisi, ekonomik büyümenin şubatta yüzde 0,1 olacağı yönündeydi.

Hizmetler ve üretim sektörü de bu ayda yüzde 0,5 büyürken, bu oran inşaat sektöründe yüzde 1 oldu.

İngiltere ekonomisi Aralık 2025-Şubat 2026 aylarını kapsayan üç aylık dönemde önceki çeyreklik döneme göre yüzde 0,5 büyüme gösterdi. Bu dönem için piyasa beklentisi ise 0,2 olarak açıklanmıştı.

Milyonlarca arsa ve arazi sahiplerini ilgilendiriyor! Kaçak yapılara yıkım nasıl olacak?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMilyonlarca arsa ve arazi sahiplerini ilgilendiriyor! Kaçak yapılara yıkım nasıl olacak?Haberi Görüntüle

Söz konusu üç ayda hizmetler sektörü yüzde 0,5 ve üretim yüzde 1,2 büyürken, inşaat sektörü yüzde 2 daraldı.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde şubat ayına kadarki üç aylık dönemde büyümenin hizmetler genelinde geniş tabanlı artışların etkisiyle daha da hızlandığını belirtti.

Hizmetler sektörü içinde büyümenin toptan ticaret, pazar araştırması, konaklama ve yayıncılık sektörlerinden kaynaklandığını ve bu alanların tamamının şubata kadarki üç aylık dönemde iyi performans gösterdiğini aktaran Fitzner, "Bu arada otomobil üretimi, sonbahardaki siber olayın etkilerinden toparlandı. Hizmetler ve üretimdeki büyüme, inşaat sektöründeki düşüşle kısmen dengelendi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu ABD/İsrail-İran savaşının potansiyel etkileri nedeniyle İngiltere ekonomisine ilişkin 2026 büyüme tahminini hafta başında yüzde 1,3'ten 0,8'e düşürdü.

Ayla öğretmenin, katliam günü sabahında aldığı karar Benim annem bir kahraman
Ayla öğretmenin, katliam günü sabahında aldığı karar! 'Benim annem bir kahraman'
Rıza Tamerin şüpheli ölümü Son paylaşımındaki detay kahretti
Rıza Tamer'in şüpheli ölümü! Son paylaşımındaki detay kahretti
Engelliye ÖTVsiz araç kararı Resmi Gazetede İşte ÖTV muafiyetli otomobiller
Engelliye ÖTV'siz araç kararı Resmi Gazete'de! İşte ÖTV muafiyetli otomobiller
Gençlerbirliğinde Onyekurudan Volkan Demirele cevap Teşekkürler hocam
Gençlerbirliği'nde Onyekuru'dan Volkan Demirel'e cevap! 'Teşekkürler hocam'
Dehşet anları kamerada İş arkadaşını 9 bıçak darbesiyle katletti
Dehşet anları kamerada! İş arkadaşını 9 bıçak darbesiyle katletti
Antalyada Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı
Antalya'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı
Deprem 10 yıllık korkunç sırrı ortaya çıkarmıştı... Temeldeki ceset davasında karar
Deprem 10 yıllık korkunç sırrı ortaya çıkarmıştı... 'Temeldeki ceset' davasında karar
Fatihte park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Fatih'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı