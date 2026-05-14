Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanparaİngiltere ekonomisi büyüdü
HaberlerUzmanpara

İngiltere ekonomisi büyüdü

14.05.2026 - 09:50 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Hizmet Sektörü#İngiltere Büyüme

İngiltere ekonomisi, hizmetler sektörünün desteğiyle ocak-mart döneminde, beklentilere paralel yüzde 0,6'lık büyüme kaydetti.

İngiltere ekonomisi büyüdü

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, ülke ekonomisi söz konusu dönemde çeyreklik bazda yüzde 0,6 büyüme gösterdi. Piyasa beklentisi de ilk çeyrekteki ekonomik büyümenin yüzde 0,6 olacağı yönündeydi. Önceki çeyreklik dönemdeki ekonomik büyüme yüzde 0,2 olmuştu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yılın ilk çeyreğindeki büyümeye en büyük katkı hizmetler sektöründen geldi. Ülke ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan hizmetler sektörü bu dönemde yüzde 0,8 büyüdü.

İmalat ve inşaat sektörleri de sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 0,4 büyüme gösterdi. İngiltere ekonomisindeki büyüme martta ise yüzde 0,3 olarak hesaplandı. Beklenti, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle martta ülke ekonomisinin yüzde 0,2 daralacağı yönündeydi.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, yılın ilk çeyreğindeki büyümenin hizmetler sektöründe artan hareketlilikle desteklendiğini belirterek, toptan satışlar, bilgisayar programlama ve reklamcılık alanlarında iyi performans görüldüğünü kaydetti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, verilerin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün açıklanan güçlü büyüme rakamları, hükümetin doğru bir ekonomik plana sahip olduğunu gösteriyor. Maliye Bakanı olarak aldığım kararlar sayesinde, İran'daki savaşın getirdiği maliyetlerle başa çıkarken ekonomimiz daha sağlam bir konumda bulunuyor. Şu anda ekonomik istikrarımızı tehlikeye atmanın sırası değil." ifadelerini kullandı. Ayrıca ONS, İngiltere ekonomisinde 2025'teki büyümenin yıllık bazda yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleştiğini teyit etti.

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve memur zammı için yeni hesap: İşte tahmini en düşük memur maaşı
Emekli ve memur zammı için yeni hesap: İşte tahmini en düşük memur maaşı
Trump 8.5 yıl sonra neden Çinde Soğuk Barış zirvesinin şifreleri: Stratejik sıkışma ve pazarlıklar...
Trump 8.5 yıl sonra neden Çin'de? 'Soğuk Barış' zirvesinin şifreleri: Stratejik sıkışma ve pazarlıklar...
Fenerbahçeden Salaha çılgın maaş teklifi Evet dedi iddiası
Fenerbahçe'den Salah'a çılgın maaş teklifi! 'Evet' dedi iddiası
Yataktan ani kalkınca kalp duruyor mu Japon bilim insanı söylüyor dediler gerçek başka çıktı
Yataktan ani kalkınca kalp duruyor mu? 'Japon bilim insanı söylüyor' dediler gerçek başka çıktı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginCHP’deki çözümsüzlük süreci!..
Melih Aşık
Melih AşıkKOKTEYL PARTİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalYine mi evlere kapanmak?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluDemi Moore’u şaşırtan soru!
Eren Aka
Eren AkaDünyanın konuştuğu fotoğraf
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaPhoto London’da Türkiye etkisi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerYapay Zekâ Çağında Sosyal Botlar ve Troller
İlgili Haberler
Adanada Akılalmaz Olay Vakaya giden ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü
Adana'da Akılalmaz Olay! Vakaya giden ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü
Kasapoğlu, NATO PAda 360 derece güvenlik yaklaşımının önemini vurguladı
Kasapoğlu, NATO PA'da 360 derece güvenlik yaklaşımının önemini vurguladı
Emine Erdoğan, Kazakistanda Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarının açılışını yaptı
Emine Erdoğan, Kazakistan'da Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı
Taksici Erhan Çiftçi cinayetinde iddianame hazır Katil zanlısına müebbet hapis talebi
Taksici Erhan Çiftçi cinayetinde iddianame hazır! Katil zanlısına müebbet hapis talebi