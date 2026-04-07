İngiltere otomobil pazarı vites yükseltti

Mart ayında bataryalı elektrikli araç (BEV) satış hacmi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, elektrikli araçların toplam pazar payı %23 civarında kalarak, hükümetin 2026 yılı için belirlediği %33'lük zorunlu hedefin oldukça altında seyretmeye devam etti.

Sektör, İngiltere’nin elektrikli araç dönüşümüne ilişkin acil bir gözden geçirme çağrılarını yoğunlaştırdı. Yetkililer, İran krizinin tüketiciler arasındaki belirsizliği artırdığı uyarısında bulundu. Ortadoğu’daki çatışmanın yol açtığı hızla yükselen gaz fiyatları, İngiltere dahil Avrupa genelinde elektrik oranlarını yukarı çekti.