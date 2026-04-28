İngiltere'de enflasyon beklentileri geriledi

28.04.2026 - 09:15 | Son Güncellenme:

YouGov'un Citi adına gerçekleştirdiği aylık ankete göre İngilizlerin kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentileri Nisan ayında sürpriz bir düşüş kaydetti.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi Mart'taki yüzde 5,4 seviyesinden Nisan'da yüzde 5,0'e gerilerken uzun vadeli beklenti yüzde 4,5'ten yüzde 4,2'ye indi.

Rapor, Mart ayında yaşanan sert yükselişin, yani enflasyon beklentisinin yıllık bazda 20 yılın en büyük aylık artışını kaydetmesinin, İran savaşının tetiklediği yakıt fiyatı artışından kaynaklandığını ve "anomali" niteliği taşıdığını belirtti. Nisan verilerinin, petrol fiyatlarının ve özellikle vadeli fiyatların kısmen gerilemesiyle birlikte enflasyon beklentilerinin de çekildiğine işaret ettiği vurgulandı.

Nisan rakamları, petrol fiyatlarının ve özellikle vadeli fiyatların hafif düşmesiyle beklentilerin geri çekildiğini gösteriyor. Raporda, enerji piyasalarının düzenli şekilde toparlanması halinde trendin aşağı yönlü seyrine devam edeceği ifade edildi.

"Volatilite açıklanabilir olduğu sürece ve beklentiler hem ılımlı hem de sabit görünüyorsa, bu verileri daha şahin bir politika için ikna edici bir gerekçe olarak kullanmak için henüz yeterli dayanak bulunmuyor" değerlendirmesi yapıldı.

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul kararı! Mehmet Ali Aydınlar'a eski başkanlardan destek
Beyaz Saray’daki gizli toplantı sızdı, kulisler karıştı! İran'ın teklifi ortaya çıktı, Trump ne yanıt verdi? 'Tüm çıkışlar kilitlendi'
1500 yıl önce Kur’an’da yazılmış! Mesele Şii ya da Sünni mi? ‘Devletin ayakta kalma sırrı’
Altında haziran beklentisi! Piyasalarda kafalar karıştı: Müzakere mi, savaş mı?
VALİ DİLEK
İnsanlık algoritmaya karşı
Yılmaz Morgül'ü küstüren şarkıcılar
Sizin oraların nesi meşhur?
Dört açık artırmaya sığan 79 yıllık birikim
Levent’teki saldırıda yeni gelişme
Son dakika... Hava bir anda değişecek! Meteoroloji ve AKOM gün verdi... Sıcaklık 5 derece birden düşüyor
Kanser tedavisi gören eşini öldüren sanığın savunması: 'Halimi hatırımı sormadı, yatarken arkasını döndü'
'Beni tahrik etti' demişti... 9 kurşunla infazda karar değişmedi