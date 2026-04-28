İngiltere'de enflasyon beklentileri geriledi

Kısa vadeli enflasyon beklentisi Mart'taki yüzde 5,4 seviyesinden Nisan'da yüzde 5,0'e gerilerken uzun vadeli beklenti yüzde 4,5'ten yüzde 4,2'ye indi.

Rapor, Mart ayında yaşanan sert yükselişin, yani enflasyon beklentisinin yıllık bazda 20 yılın en büyük aylık artışını kaydetmesinin, İran savaşının tetiklediği yakıt fiyatı artışından kaynaklandığını ve "anomali" niteliği taşıdığını belirtti. Nisan verilerinin, petrol fiyatlarının ve özellikle vadeli fiyatların kısmen gerilemesiyle birlikte enflasyon beklentilerinin de çekildiğine işaret ettiği vurgulandı.

Nisan rakamları, petrol fiyatlarının ve özellikle vadeli fiyatların hafif düşmesiyle beklentilerin geri çekildiğini gösteriyor. Raporda, enerji piyasalarının düzenli şekilde toparlanması halinde trendin aşağı yönlü seyrine devam edeceği ifade edildi.

"Volatilite açıklanabilir olduğu sürece ve beklentiler hem ılımlı hem de sabit görünüyorsa, bu verileri daha şahin bir politika için ikna edici bir gerekçe olarak kullanmak için henüz yeterli dayanak bulunmuyor" değerlendirmesi yapıldı.