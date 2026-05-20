Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanparaİngiltere'de enflasyon beklentilerin altında ölçüldü
HaberlerUzmanpara

İngiltere'de enflasyon beklentilerin altında ölçüldü

20.05.2026 - 11:01 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Enflasyon#İngiltere

İngiltere’de yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,8 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

İngilterede enflasyon beklentilerin altında ölçüldü

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, martta yüzde 3,3 olan yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,8 olarak ölçüldü. Piyasa beklentisi, yıllık enflasyonun nisanda yüzde 3 olacağı yönündeydi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yıllık enflasyonda en büyük aşağı yönlü katkıyı konut ve hane halkı hizmetleri sağlarken akaryakıt fiyatları enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etti. İngiltere’de yıllık bazda çekirdek enflasyon ise yüzde 2,5 oldu. Çekirdek enflasyon martta yıllık bazda yüzde 3,1 olarak ölçülmüştü.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) politika faiz kararları açısından yakından izlediği yıllık hizmet sektörü enflasyonu ise marttaki yüzde 4,5 seviyesinden nisanda yüzde 3,2 seviyesine geriledi. Ülkede enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşti.

Haberin Devamı

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, gıda fiyatları ve tatil paketlerindeki fiyat düşüşlerinin enflasyonun yavaşlamasında etkili olduğunu belirterek, bunun akaryakıt ve giyim sektöründeki fiyat artışlarını dengelediğini ifade etti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

“Enflasyondaki yavaşlamanın devam etmesi beklenmiyor”

Londra merkezli düşünce kuruluşu Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü (IPPR) Kıdemli Ekonomisti William Ellis, enflasyon rakamlarının ardından paylaştığı notta, enflasyondaki yavaşlamanın sürmesinin beklenmediğini kaydetti.

Haberin Devamı

Orta Doğu’daki savaşın şubat sonunda başladığını ve savaş sonrası görülen yüksek petrol ve gaz fiyatlarının yansımasının zaman alacağını belirten Ellis, asıl etkinin gelecek ay enerji tavan fiyatlarının yeniden belirlenmesiyle görüleceğini ifade etti.

Ellis, önlem alınmaması halinde enflasyonun bu yıl yüzde 5,8’e kadar çıkabileceğine dikkati çekerek, “Hazine, artan borç ödemeleri ve azalan vergi gelirleri nedeniyle yılda 8 milyar sterline varan bir kayıp yaşayabilir. Bu konuyu İngiltere Merkez Bankasına bırakmak, hane halklarını iki kez vurmak anlamına gelir. Birincisi artan faturalar yoluyla, ikincisi ise artan mortgage ödemeleri yoluyla.” değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Malatyadaki 5.6lık depremi 2 hafta önce bildi Uyardığı yeni fay hattı
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Malatya'daki 5.6'lık depremi 2 hafta önce bildi! Uyardığı yeni fay hattı
Terörist Ben Gvir sahnede Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Sumud aktivistlerine İsrail işkencesi
Terörist Ben Gvir sahnede! Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Sumud aktivistlerine İsrail işkencesi
AKOM İstanbul için alarm verdi Önümüzdeki 3 saate dikkat: Metrekareye 10 ila 15 kilogram yağış
AKOM İstanbul için alarm verdi! Önümüzdeki 3 saate dikkat: Metrekareye 10 ila 15 kilogram yağış
Şampiyonlar Liginde Galatasarayın torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirUcuz adamları ciddiye almak...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüEn büyük güvence?
Dilara Koçak
Dilara KoçakBayrama yaklaşırken
Asu Maro
Asu MaroÇok kültürlü, yaşsız festival
Servet Yıldırım
Servet YıldırımEnerji alarmı
Osman Gençer
Osman GençerYetkili servis mi vurgun servisi mi?
Şükrü Andaç
Şükrü AndaçTürkiye’ye dev robot fabrikası!
İlgili Haberler
Hafif ticari araç anne ve oğlunu altına aldı Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Hafif ticari araç anne ve oğlunu altına aldı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika.... Mehmet Akif Ersoy için istenen ceza belli oldu 11 kez cinsel saldırı suçlaması
Son dakika.... Mehmet Akif Ersoy için istenen ceza belli oldu! 11 kez cinsel saldırı suçlaması
Bakan Gürlek duyurdu: 15 yaş üstüne ağır ceza geliyor
Bakan Gürlek duyurdu: 15 yaş üstüne ağır ceza geliyor
Ferdi Zeyrek davasında yeni gelişme Mahkemenin beklediği rapor gelmedi: Dava 1 Temmuza ertelendi
Ferdi Zeyrek davasında yeni gelişme! Mahkemenin beklediği rapor gelmedi: Dava 1 Temmuz'a ertelendi