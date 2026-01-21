Canlı Borsa
İngiltere'de enflasyon belli oldu

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti.

21.01.2026 - 10:32 | AA
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Aralık 2025'e ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Kasım 2025'te yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon geçen ay yüzde 3,4'e yükseldi. Piyasa beklentisi, enflasyonun yüzde 3,3 olacağı yönündeydi.

Enflasyon, Aralık 2025'te aylık bazda ise yüzde 0,4 ölçüldü. Alkol ve tütün ürünleri ile ulaştırma sektörü aylık enflasyondaki yukarı yönlü artışta etkili oldu.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise aralıkta yıllık bazda yüzde 3,2, hizmet enflasyonu yüzde 4,4 olarak hesaplandı. Çekirdek ve hizmet enflasyonuna yönelik piyasa beklentisi sırasıyla yüzde 3,3 ve yüzde 4,6 olarak açıklanmıştı. İngiltere Merkez Bankası, enflasyonu yüzde 2 seviyesine indirmeyi hedefliyor.

