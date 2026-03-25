Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanparaİngiltere'de enflasyon belli oldu
HaberlerUzmanpara

İngiltere'de enflasyon belli oldu

25.03.2026 - 11:38 | Son Güncellenme:

#İngiltere#Enflasyon#Şubat

İngiltere'de yıllık enflasyon şubatta piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 3 olarak gerçekleşti.

İngilterede enflasyon belli oldu

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, ülkede yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 3 artış gösterdi. Ocak ayında da yıllık enflasyon yüzde 3 olarak açıklanmıştı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Piyasa beklentisi de yıllık enflasyonun şubatta yüzde 3 olması yönündeydi. Şubatta çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,2'ye çıktı. Çekirdek enflasyon ocakta yüzde 3,1 olmuştu.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararları açısından yakından izlediği hizmet enflasyonu şubatta yıllık bazda yüzde 4,3 seviyesinde ölçüldü.

Hizmet enflasyonu ocakta yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşmişti. İngiltere'de aylık enflasyon da şubatta yüzde 0,4 oldu.

Aylık enflasyonda en büyük yukarı yönlü baskı giyim sektöründeki fiyatlardan kaynaklanırken yakıt fiyatlarındaki gerileme bu baskıyı dengeledi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga İşte gözaltına alınan isim
Tahrandan Körfeze yoğun misilleme, Washingtona gözdağı: Daha da yaklaşın
Kuyumcuda satışı durmuştu Piyasada altın bulamayan ne yapacak
Mal sahibinin gözünde kıymete bindiler: Eski kiracının avantajı bitti
Yazarlar
Özay Şendir
Abbas Güçlü
Dilara Koçak
Asu Maro
Servet Yıldırım
İlgili Haberler
Ukraynalı kadın eşinin sopalı saldırısından KADES’le kurtuldu 20 yıl hapis talebi
Adalet Bakanı Gürlekin tapu kayıtlarının sorgulanmasında yeni detaylar Bir gözaltı daha
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile bir araya geldi
Bunu yaptı ‘43 koduyla’ işten çıkarıldı: Ne işsizlik maaşı ne de tazminat alabildi Ellerinde kanıt yok
