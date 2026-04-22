Uzmanparaİngiltere'de enflasyon yükseldi
İngiltere'de enflasyon yükseldi

22.04.2026 - 10:48 | Son Güncellenme:

İngiltere'de yıllık enflasyon martta piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 3,3'e çıkarken Orta Doğu'daki savaş sonrası artan akaryakıt fiyatları enflasyonun hızlanmasında etkili oldu.

İngilterede enflasyon yükseldi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, yıllık enflasyon şubattaki yüzde 3 seviyesinden martta yüzde 3,3'e çıktı. Piyasa beklentisi de enflasyonun yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 3,1 olurken hizmetler enflasyonu yüzde 4,5 olarak ölçüldü.

Martta aylık enflasyon ise yüzde 0,7 olarak kaydedildi.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyondaki hızlanmanın ağırlıklı olarak artan akaryakıt fiyatlarından kaynaklandığını bildirdi.

Uçak bileti ve gıda fiyatlarındaki artışın da enflasyona yansıdığını kaydeden Fitzner, giyim ürünleri fiyatlarındaki düşüşün ise kısmen dengeleyici rol oynadığını ifade etti.

Deutsche Bank İngiltere Başekonomisti Sanjay Raja ise enflasyon rakamlarına ilişkin paylaştığı notta, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan enerji fiyatlarının enflasyonu hızlandırdığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki yol belirsizliğini koruyor. Savaşın ikinci tur etkilerinin ortaya çıkma ihtimali konusunda iyimserliğimizi sürdürsek de dolaylı etkiler endişe verici olmaya devam ediyor. Tüketicilerin karşı karşıya kalacağı tek sorun daha yüksek enerji fiyatları değil. Gıda fiyatlarının artması muhtemel. Artan taşımacılık maliyetleri de temel mal fiyatlarını yukarı itebilir. Plastik fiyatlarındaki yükseliş de enflasyon ivmesine katkıda bulunabilir. Yıl genelinde enflasyonun yüzde 3'ün biraz üzerinde seyretmesini beklesek de tahminlerimiz açısından yukarı yönlü bazı risklerin hala mevcut olduğunu düşünüyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankasının faiz kararı belli oldu
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Savaşın 54. gününde ateşkes uzatıldı İran duyurdu: Biri İsrail bağlantılı iki gemiye el koyduk
Savaşın 54. gününde ateşkes uzatıldı! İran duyurdu: Biri İsrail bağlantılı iki gemiye el koyduk
Olacak O Kadarın yıldız ismiydi Ferdi Atuner hayatını kaybetti
Olacak O Kadar'ın yıldız ismiydi! Ferdi Atuner hayatını kaybetti
Galatasarayın Bernardo Silvaya teklifi ortaya çıktı İşte gözden çıkarılan maaş
Galatasaray'ın Bernardo Silva'ya teklifi ortaya çıktı! İşte gözden çıkarılan maaş
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendirİsrail’in Atina’ya maliyeti...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüSorun yaşanmadan çözüm üretmiyoruz!
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluHer şey arapsaçı
Dilara Koçak
Dilara KoçakÇocukların iyilik hâli
Servet Yıldırım
Servet YıldırımBankacılıkta oyun değişiyor
İlgili Haberler
Bakan Güler şehit ve gazi çocuklarına seslendi: Sizler bu ülkenin en kıymetli hazinelerisiniz
Bakan Güler şehit ve gazi çocuklarına seslendi: Sizler bu ülkenin en kıymetli hazinelerisiniz
TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özeli kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel'i kabul etti
Atlas Çağlayan cinayeti Tehdit davasında ilk duruşma: 3 sanık tahliye edildi
Atlas Çağlayan cinayeti! Tehdit davasında ilk duruşma: 3 sanık tahliye edildi
İzmirde eğitim kurumlarını hedef alan paylaşımlara ilişkin 2 tutuklama
İzmir'de eğitim kurumlarını hedef alan paylaşımlara ilişkin 2 tutuklama