İngiltere'de işsizliğin yükselmesi bekleniyor

NIESR, işsizlik oranının bu yıl ortalama yüzde 5,4 olacağını öngördü. Bu oran, 2025'teki yüzde 4,8'den yüksek ve çoğu tahmin edicinin öngördüğünden daha yüksek bir oran olarak gözüküyor.

NIESR ekonomisti Ben Caswell, "İngiltere'deki bu işsizlik hikayesinin bir kısmı artan iş gücü maliyetleri" dedi.

Artan asgari ücret ve işverenlerin sosyal güvenlik katkılarındaki sıçrama, geçen yıl giriş seviyesi bir çalışanı işe almanın maliyetinde yüzde 10,6'lık bir artışa yol açtı.

Caswell, "İş gücünün daha büyük bir kısmı asgari ücretle çalışan sektörler, işsizlik oranlarında da daha büyük artışlar yaşadı" dedi.

NIESR'in resmi verileri analizi, BT sektöründe de işsizlikte bir artış gösterdi ve bunun yapay zekanın giriş seviyesi işlere olan talebi azaltmasının bir sonucu olabileceğini belirtti.

NIESR, işsizlik oranının 2028 veya 2029'da yüzde 5'e düşmesinin beklendiğini ve bunun ekonomik bir patlama dışında kabaca uzun vadeli sürdürülebilir oranı olduğunu vurguladı.

İngiltere'nin resmi işsizlik oranı 2022 ve 2019'da yüzde 3,8 ile yaklaşık 50 yılın en düşük seviyesindeydi.