İngiltere'de işsizlik geriledi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), şubat-nisan dönemini kapsayan 3 aya ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik, söz konusu dönemde önceki 3 aylık döneme kıyasla 0,3 puan azalarak yüzde 5,2'den yüzde 4,9'a geriledi. İşsizlik yıllık bazda ise 0,3 puan arttı.

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Şubat-nisan döneminde, çalışanların düzenli maaşlarındaki yıllık artış yüzde 3,4 ve ikramiyeler dahil ücretlerindeki artış yüzde 4,4 oldu.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ülke genelinde işsizliğin yatay seyir izlediğini ifade etti. Öte yandan maaşlı çalışan sayısının azalmaya devam ettiğini belirten McKeown, yeni işe alımların son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ve şirketlerin işe alım süreçleriyle ilgili temkinli davranmayı sürdürdüğünü kaydetti.