İngiltere’de konut fiyatları arttı

Satışa çıkan konut sayısı yılın bu dönemi için son 11 yılın en yüksek seviyesinde kalırken, güçlü arz fiyat artışlarını sınırladı. Şirket, satıcıların alıcı ilgisini çekebilmek için rekabetçi fiyatlama yapmak zorunda kaldığını belirtti. Alıcı bulma süresinin 2013’ten bu yana en uzun seviyeye çıktığı ifade edildi.

Günlük piyasa verilerine göre mart ayında yapılan satış anlaşmaları geçen yılın aynı döneminin yalnızca yüzde 2 gerisinde kaldı, 2024’e göre ise yüzde 5 artış gösterdi. Yeni ilan sayısı geçen yıla göre yüzde 3 düşük, 2024’e göre ise yüzde 7 yüksek oldu.

Bölgesel bazda, daha düşük fiyatlı kuzey İngiltere, İskoçya ve Galler’de yıllık fiyat artışları daha güçlü seyrederken, güney İngiltere’deki pahalı bölgelerde artış daha sınırlı kaldı.

Mortgage piyasasında ise küresel belirsizliklerin etkisiyle faizlerde yukarı yönlü baskı oluştu. Rightmove’un günlük mortgage takip verilerine göre ortalama iki yıllık sabit faizli mortgage oranı bir önceki haftaki yüzde 4,24 seviyesinden yüzde 4,51’e yükseldi.

Şirket, mart ayında piyasa faaliyetlerinin küresel belirsizliklere rağmen istikrarlı seyrettiğini, ancak ilerleyen dönemde gelişmelerin yön belirleyici olacağını vurguladı.