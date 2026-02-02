İngiltere'de konut fiyatları toparlandı

Nationwide Building Society verilerine göre İngiltere’de konut fiyatları 2026 başında toparlanarak önceki ay görülen düşüşü büyük ölçüde tersine çevirdi. Ortalama konut değeri ocak ayında yüzde 0,3 artışla 270.873 sterline (370.600 dolar) yükseldi. Aralık ayında fiyatlar yüzde 0,4 gerilemişti. Yıllık bazda fiyatlar yüzde 1 artış gösterdi.

Haberin Devamı

Aralık ayında mortgage onayları son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi. Moneyfacts verilerine göre ortalama iki yıllık sabit mortgage faizi yüzde 4,85’e düşerek geçen yılki yüzde 5,5 seviyesinden geriledi, ancak pandemi sonrası enflasyonun hızlanmasından önceki döneme kıyasla hala yüksek.

Nationwide, 2026’da konut fiyatlarının yüzde 2 ila 4 arasında artmasını öngörüyor. Capital Economics ise yılın dördüncü çeyreğine kadar yüzde 3,5’lik bir yükseliş tahmin ediyor.