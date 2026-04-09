İngiltere'de konut talebi sert düştü

09.04.2026 - 09:21 | Son Güncellenme:

Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği mortgage piyasasındaki dalgalanma, mart ayında İngiltere’de ev almak isteyenlerin sayısında sert düşüşe yol açtı. Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) verilerine göre yeni alıcı başvurularını izleyen endeks, ağustos 2023’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ortalama sabit mortgage faizlerinin yeniden %5’in üzerine çıkmasıyla emlakçılar satışların azalmasını ve fiyatların düşmesini bekliyor. RICS’in kısa vadeli satış beklentileri endeksi, martta net denge olarak -4’ten -33’e indi. Fiyat beklentileri ise -19’dan -43’e geriledi. Negatif değerler, kötüleşme bekleyenlerin iyileşme bekleyenlerden fazla olduğunu gösteriyor.

RICS, ülkenin birçok bölgesinde talebin belirgin şekilde düştüğünü, fiyat baskısının özellikle Londra, Doğu Anglia ve güney İngiltere’de yoğunlaştığını bildirdi. Buna karşılık İskoçya ve Kuzey İrlanda’da fiyatların yükseldiği rapor edildi.

Halifax verilerine göre mart ayında ortalama konut fiyatları %0,5 gerilerken, Nationwide Building Society aynı dönemde keskin bir artış bildirdi. Bu ayrışma, piyasadaki belirsizliği yansıtıyor.

RICS araştırma direktörü Tarrant Parsons, “Son aylarda İngiltere konut piyasasındaki hava belirgin şekilde değişti. Faaliyetteki temkinli iyileşme, Orta Doğu’daki çatışmanın makroekonomik yansımalarıyla sekteye uğradı” dedi. Savills’ten Alex Howard Baker ise “Faiz belirsizliği ve bölgesel gelişmeler, zaten zorlu olan piyasayı durma noktasına getirdi” yorumunu yaptı.

Alman basınından şok iddia! Trump'tan ültimatom: Hazırlıklarınızı yapın
Galatasaray'da Okan Buruk'un isyanı! Nevzat Dindar: Kemerburgaz'da köstebek var
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
İnfaz emri aile meclisinden! Töre cinayetinde kan donduran detaylar: 3 çocuğunun babası amca çıktı
Özay ŞendirTürkiye'nin barışa katkısında bilinmeyenler...
Tunca BenginKim deli kim değil?
Melih AşıkDÜNYA KURTULDU
Hakkı ÖcalÇin ve Rusya hâlâ hayatta mı?
Ali EyüboğluSimge Sağın’ı yeni aşkı yaktı!
Eren AkaUçak doluysa güç sende
Çağdaş Ertuna“Ne olursa olsun, zafer ilan et”
Osman GençerSosyal medyaya yasak doğrudur
Prof. Dr. Mahmut ÖzerKitapla Yaşamın Kesiştiği Mekânlar Olarak Kütüphanelerimiz
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
Harita saprasarı! Listede 43 il var! Türkiye'ye Nisan süprizi
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 1 radyoya ceza
AK Parti MKYK Toplantısı başladı