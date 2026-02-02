İngiltere’de şirketler ücret artışı planlıyor

Bu oran, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika yapıcılarının rahat hissettiği seviyenin biraz üzerinde bulunuyor.

Haberin Devamı

IDR anketinee göre, işverenlerin %39’u ücret artışını %3–%3,49 aralığında öngörüyor. Bunu %22 ile %3,5–%3,99 aralığını planlayanlar ve %16 ile %2,5–%2,99 artış hedefleyenler izliyor.

Kasım ve aralık aylarında 2,8 milyon çalışanı kapsayan 121 şirketten alınan yanıtlarla hazırlanan ankette, enflasyonun ücretler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu vurgulandı. IDR araştırmacısı Zoe Woolacott, mevcut enflasyonun geçen yıla kıyasla daha yüksek olmasının ücret artışlarını kısmen hızlandırdığını söyledi.

İngiltere’de enflasyon, Nisan 2025’teki tek seferlik düzenlemeler ve işveren yükleri etkisiyle geçen yılın üçüncü çeyreğinde %3,8 ile son 18 ayın zirvesine çıktıktan sonra %3,4’e geriledi.

Aralık ayındaki 25 baz puanlık faiz indirimine karşı çıkan Megan Greene, ücret artışlarının %3’ün belirgin şekilde üzerinde seyretmesinin, zayıf verimlilik ortamında enflasyonu yukarı itebileceğini ifade etti.

Haberin Devamı

Resmi verilere göre, ikramiye hariç özel sektör ücret artışı kasım sonu itibarıyla yıllık %3,6’ya gerileyerek ekimdeki %3,9 seviyesinin altına indi. IDR, işverenlerin %44’ünün geçen yılla aynı artışı planladığını, %28’inin daha yüksek, %28’inin ise daha düşük artış öngördüğünü bildirdi.