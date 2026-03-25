Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
İngiltere'de tüketici güveni zayıfladı
HaberlerUzmanpara

İngiltere’de tüketici güveni zayıfladı

25.03.2026 - 09:34 | Son Güncellenme:

#İngiltere#Tüketici#Güven

İngiltere'de tüketici güveni Orta Doğu'daki çatışmanın market ve enerji fiyatları üzerindeki etkisine ilişkin endişelerin baskısıyla üç ay öncesine göre geriledi.

KPMG'nin üç aylık anketinden elde edilen bulgular, ekonomik tablonun kötüleştiğini düşünen tüketicilerin yarısının harcamalarını kıstığını ortaya koydu. Aynı grubun büyük satın alımlarını erteleme oranı ise bir önceki çeyreğin 34 puanının üzerine çıkarak yüzde 40'a yükseldi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ankete katılanların yüzde 62'si ekonominin kötüye gittiğini düşünürken bu oran, 2025'in dördüncü çeyreğindeki yüzde 58 seviyesinin üzerine çıktı. Ekonominin kötüleştiğine inananların yüzde 85'i market fiyatlarını, yüzde 84'ü fatura maliyetlerini, yüzde 52'si ise dışarıda yeme-içme giderlerini temel kaygı kaynağı olarak gösterdi. Mali durumunu "güvensiz" olarak tanımlayanların oranı da dördüncü çeyrekteki yüzde 22'den yüzde 25'e çıktı.

KPMG İngiltere'nin tüketici, perakende ve eğlence sektörleri başkanı Linda Ellett, Orta Doğu'daki süregelen çatışmanın enerji ve market fiyatları üzerindeki fiili ve potansiyel etkisi göz önüne alındığında tüketici kaygısındaki artışın şaşırtıcı olmadığını belirtti. Anket, 5-16 Mart tarihleri arasında 3.000 kişilik bir örneklem üzerinde gerçekleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Yazarlar
İlgili Haberler
