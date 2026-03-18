İngiltere'de ücret artışları sabit kaldı

Brightmine, 2026 yılı için medyan ücret artışı tahmininin yüzde 3 olduğunu, bunun 2025 ortalamasıyla örtüştüğünü ancak mevcut verilerden daha düşük seyrettiğini belirtti. İşverenlerin yüzde 94'ü ücretlerin artacağını öngörürken ücret dondurma beklentisi taşıyan işverenlerin payının hafif yükseldiği de dikkat çekti.

Brightmine kıdemli içerik yöneticisi Sheila Attwood, işverenlerin ücret belirlemede giderek daha temkinli bir tutum benimsediğini vurguladı. Attwood, pek çok işverenin kısa vadeli dalgalanmalara tepki vermek yerine, özellikle süregelen maliyet baskıları ve normalleşen iş gücü piyasası koşullarında sürdürülebilir gördükleri düzeyi esas aldığını ifade etti.