İngiltere'de yıllık enflasyon açıklandı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, ocakta yıllık enflasyon yüzde 3 ile piyasa beklentilerine paralel ölçüldü. Enflasyon, Aralık 2025'te yüzde 3,4 olmuştu.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise ocakta yıllık bazda yüzde 3,1 ile piyasa beklentisi olan yüzde 3'ün üzerine çıktı. Ülkede hizmet sektörü enflasyonu yıllık bazda yüzde 4,4'e indi.

İngiltere'de enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 0,5 oldu. Ulaşım, gıda ve alkolsüz içecek fiyatları aylık enflasyona en büyük aşağı yönlü katkıyı yaptı.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun ocakta belirgin şekilde yavaşlayarak Mart 2025'ten beri görülen en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.