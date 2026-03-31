Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

İngiltere'de zincir mağaza fiyatları hızlandı

31.03.2026 - 09:36 | Son Güncellenme:

İngiliz perakende zincirleri Mart ayında fiyatlarını daha hızlı artırırken, Orta Doğu’da devam eden savaşın enflasyon üzerindeki baskıyı derinleştirmesinden endişe ediliyor.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından paylaşılan verilere göre mağaza fiyat enflasyonu Mart ayında yıllık bazda %1,2 seviyesine yükseldi. Bu oran, Şubat ayındaki %1,1'lik artışın üzerine çıksa da son üç aylık ortalama olan %1,3'ün hafif altında kaldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

BRC Başkanı Helen Dickinson, Orta Doğu’daki çatışmaların tedarik zincirlerine yansımaya başladığını belirterek, “Perakendeciler fiyatlara etkisini mümkün olduğunca sınırlamak için tedarikçileriyle çalışacak, ancak enflasyon yükselecek” dedi.

Verilere göre gıda enflasyonu martta yüzde 3,4’e gerileyerek bir önceki ayki yüzde 3,5’in altına indi. Gıda dışı ürünlerde ise fiyatlar şubatta yüzde 0,1 düşüşün ardından martta yüzde 0,1 artış kaydetti. BRC ayrıca yeni iş gücü piyasası düzenlemeleri ve sağlıklı gıdalarla ilgili yasaların perakendecilerin maliyetlerini artırabileceğini ve enflasyonu yukarı çekebileceğini bildirdi.

Haberin Devamı

İngiltere Merkez Bankası’nın özellikle gıda fiyatlarını yakından izlediği, çünkü bunların halkın enflasyon beklentilerini doğrudan etkilediği ve mart ayında beklentilerin 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığı ifade edildi. BRC’nin anketi 1-7 Mart tarihleri arasında, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının hemen ardından gerçekleştirildi.

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Yazarlar
İlgili Haberler
