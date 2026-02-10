İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,17 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,22 arttı, işçilik endeksi %1,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %21,47 arttı, işçilik endeksi %30,67 arttı.

Haberin Devamı

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %24,55 ARTTI, AYLIK %1,52 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,55 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,79 arttı, işçilik endeksi %1,01 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %21,70 arttı, işçilik endeksi %30,16 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %24,37 ARTTI, AYLIK %0,03 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,03 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,37 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,53 azaldı, işçilik endeksi %1,20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %20,75 arttı, işçilik endeksi %32,51 arttı.