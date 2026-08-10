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İnşaat maliyet endeksi aylık ve yıllık bazda arttı

10.08.2026 - 16:53 | Son Güncellenme:

#İnşaat Maliyetleri#Haziran Endeksi#Malzeme Fiyatları

İnşaat maliyet endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,45, yıllık yüzde 28,66 artış gösterdi.

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İnşaat maliyet endeksi aylık ve yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,66 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,68 artarken işçilik endeksi yüzde 1,66 azaldı.

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Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 27,78, işçilik endeksi yüzde 30,25 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,96, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,54 artış kaydetti.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,44 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,49 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,78, işçilik endeksi yüzde 29,87 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,15 azaldı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,06 artış görüldü.

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Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,57, işçilik endeksi yüzde 2,26 azaldı. Malzeme endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 27,79, işçilik endeksi yüzde 31,61 yükseldi.

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