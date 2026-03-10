Canlı Borsa
İnşaat maliyet endeksi belli oldu

İnşaat maliyet endeksi yıllık %25,38 arttı, aylık %9,87 arttı.

10.03.2026 - 10:39 |
İnşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %9,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,38 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,52 arttı, işçilik endeksi %21,84 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %23,32 arttı, işçilik endeksi %28,83 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %25,57 ARTTI, AYLIK %10,29 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %10,29 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,63 arttı, işçilik endeksi %22,55 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %23,75 arttı, işçilik endeksi %28,49 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %24,78 ARTTI, AYLIK %8,48 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %8,48 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,17 arttı, işçilik endeksi %19,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %21,96 arttı, işçilik endeksi %30,08 arttı.

