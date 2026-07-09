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İnşaat maliyet endeksi mayısta arttı

09.07.2026 - 10:29 | Son Güncellenme:

#İnşaat Maliyet Endeksi#Malzeme Endeksi Artışı#İşçilik Maliyeti

İnşaat maliyet endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,87, yıllık yüzde 29,84 artış gösterdi.

İnşaat maliyet endeksi mayısta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,87, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,84 yükseldi.

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Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,77, işçilik endeksi yüzde 2,04 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 28,62, işçilik endeksi yüzde 32 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,96, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,56 yükseliş kaydetti. Mayısta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,08, işçilik endeksi yüzde 1,75 artış sergiledi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise malzeme endeksi yüzde 26,93, işçilik endeksi yüzde 31,34 arttı.

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Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,6, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,06 artış gösterdi. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,85, işçilik endeksi yüzde 3,08 artış kaydetti. Malzeme endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 33,91, işçilik endeksi yüzde 34,34 yükseldi.

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