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İnşaat üretimi geriledi

15.09.2026 - 10:08 | Son Güncellenme:

#İnşaat Sektörü#Bina İnşaatı#Ekonomi

İnşaat üretimi 2026 yılı Temmuz ayında yıllık %4,7 azaldı.

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İnşaat üretimi geriledi

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,0 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %14,0 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %4,9 azaldı.

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İnşaat üretimi aylık %1,1 arttı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %2,0 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %1,0 arttı.

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