İnşaat üretimi geriledi

15.09.2026 - 10:08 | Son Güncellenme:
İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,0 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %14,0 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %4,9 azaldı.
İnşaat üretimi aylık %1,1 arttı
İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %2,0 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %1,0 arttı.