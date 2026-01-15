İnşaat üretimi yükseldi

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %23,4 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %16,7 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %22,5 arttı.

Haberin Devamı

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK %0,1 AZALDI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %1,8 azaldı.