İnşaat üretimi yükseldi

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,1 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %8,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %7,1 arttı.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK %0,9 ARTTI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,1 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %4,8 arttı.