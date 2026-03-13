Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanparaİnşaat üretimi yükseldi
HaberlerUzmanparaİnşaat üretimi yükseldi

İnşaat üretimi yükseldi

İnşaat üretimi yıllık %8,0 arttı.

13.03.2026 - 10:51 |
İnşaat üretimi yükseldi

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,1 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %8,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %7,1 arttı.

Haberin Devamı

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK %0,9 ARTTI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,1 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %4,8 arttı.

Tasarım ve Ar-Ge belgelerini aynı çatı altında topladı

Tasarım ve Ar-Ge belgelerini aynı çatı altında topladı

Mikrofondaki Nefes'e 'En İyi Belgesel' ödülü!

Mikrofondaki Nefes'e 'En İyi Belgesel' ödülü!