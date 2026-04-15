İnşaat üretimi yükseldi

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %12,0 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %5,5 arttı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK %1,3 AZALDI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,5 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %1,2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %1,3 arttı.