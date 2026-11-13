Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanparaİnşaat üretiminde sert düşüş
HaberlerUzmanpara

İnşaat üretiminde sert düşüş

13.11.2026 - 10:40 | Son Güncellenme:

#İnşaat Üretim Endeksi#İnşaat Üretimi#İnşaat Sektörü

Türkiye'de inşaat üretim endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 6,3 azalış gösterdi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İnşaat üretiminde sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks eylülde yıllık bazda yüzde 6,3 düştü.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 9,3, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 8,9 azalırken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,7 arttı.

İnşaat üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,7 azalış gösterdi.

Bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,9, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,3 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 4 azaldı.

Hizmet üretim endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 2,1 arttı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRHizmet üretim endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 2,1 arttıHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Malatyada helikopter kazası 4 kente şehit ateşi düştü
Malatya'da helikopter kazası! 4 kente şehit ateşi düştü
Merkez Bankasının adımı ne anlama geliyor Kredilerde dengeler değişiyor İhtiyaç ve taşıt kredisi çekecekler dikkat
Merkez Bankası'nın adımı ne anlama geliyor? Kredilerde dengeler değişiyor! İhtiyaç ve taşıt kredisi çekecekler dikkat
11 harp gemisi, 8 denizaltı Yunanistan kulislerinde yükselen Türkiye sorusu: Harekete geçecek miyiz
11 harp gemisi, 8 denizaltı! Yunanistan kulislerinde yükselen Türkiye sorusu: 'Harekete geçecek miyiz?'
A Milli Takımda Arda Gülerin golü İspanyayı salladı İçinden Messi çıktı
A Milli Takım'da Arda Güler'in golü İspanya'yı salladı! 'İçinden Messi çıktı'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirÖnce aynaya bakmak lazım…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüGelecek kimin?
Zafer Şahin
Zafer ŞahinMuhalefetin açıklayacağı liste ne oldu?
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşKazan-kazan istemeyenler
Mehmet Tez
Mehmet Tez‘90’lardan ne öğrenebiliriz?
Atilay Kandemir
Atilay KandemirKonu moda olunca
İlgili Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde elinde silahla otomobilden inip üzerine çıktı Bölgeye polisler sevk edildi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde elinde silahla otomobilden inip üzerine çıktı! Bölgeye polisler sevk edildi
İstanbulda kadınları özel görüntüleriyle tehdit edip fuhşa zorladılar 12 gözaltı
İstanbul'da kadınları özel görüntüleriyle tehdit edip fuhşa zorladılar! 12 gözaltı
Malatyada askeri helikopter kazası Görgü tanığı: Büyük bir sesle sarsıldık
Malatya'da askeri helikopter kazası! Görgü tanığı: Büyük bir sesle sarsıldık
FETÖnün kadın yapılanmasına operasyon 13 ilde 29 gözaltı
FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! 13 ilde 29 gözaltı