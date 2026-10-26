İnsansız sistemlerin güçleri sahada birleşiyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde insansız sistemler alanında yürütülen çeşitli çalışmalar ve bunların müşterek kullanımına ilişkin konseptler Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması'nda sergilendi.

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Bu yöndeki işbirlikleri kapsamında, Piyade Okulu Komutanlığı koordinasyonunda, Altınay Savunma Teknolojilerinin bağlı ortaklığı DASAL Havacılık Teknolojileri ile Tekatron Teknolojinin insansız kara araçları ve dronları bir araya getiren çözümleri uluslararası heyetlere tanıtıldı.

İnsansız sistemlerin muharebe sahasındaki etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında sergilenen entegrasyonlarla, bir kara aracının yalnızca kendi hareket kabiliyeti ve üzerindeki donanımlarla değil, taşıdığı ve görev alanına yönlendirebildiği farklı insansız hava araçlarıyla da değerlendirilmesine olanak sağlanıyor.

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Görev konseptinde Tekatron'un insansız kara araçları (İKA) üzerinde MİKON 10 inç FPV dronlar, sürü kabiliyetli MİKON 10 inç dronlar, 4 adet 60 milimetre havan mühimmatı bırakma mekanizmasına sahip MİKON 15 inç dron, tanksavar mühimmatlı MİKON 10 inç dron ile Arı Kuşu keşif-gözetleme dronu yer aldı.

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Bu çeşitlilik, aynı İKA platformunun farklı görev ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilmesi ve kara ile hava unsurlarının birbirini tamamlayacak şekilde kullanılabilmesi açısından dikkati çekti.

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TEK KARA ARACINDAN FARKLI GÖREVLER

İKA üzerine entegre edilen farklı dronlar, keşif, gözetleme, hedef bölgesinin gözlemlenmesi ve çeşitli faydalı yüklerin taşınması gibi görevlerin aynı platform üzerinden desteklenmesine imkan sağlayabilecek.

Geleneksel kullanımda bir kara aracı, üzerinde bulunan silah, sensör veya diğer donanımlarla belirli bir görev için yapılandırılıyor. Dronların da sisteme dahil edilmesiyle bu yaklaşım, kara aracının çevresindeki alanı havadan gözlemleyebildiği ve farklı görev profillerindeki hava araçlarını sahaya taşıyabildiği bir yapıya dönüşüyor.

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Böylece İKA, yalnızca personel ve malzeme taşıyan veya belirli bir kara görevini yerine getiren bir araç olmaktan çıkarak insansız hava araçlarının görev alanına ulaştırılmasına ve farklı görevler arasında koordinasyon kurulmasına katkı sağlayan bir platform olarak değerlendirilebiliyor.

Bu yaklaşımın öne çıkan taraflarından birini, farklı görevler için ayrı ayrı platformların sahaya gönderilmesi ihtiyacını bazı senaryolarda azaltabilmesi oluşturuyor. Görev profiline uygun dronun seçilmesi, kara aracının hareket kabiliyetiyle birleştirildiğinde keşif ve diğer görevlerin daha esnek biçimde planlanmasını sağlayabilecek.

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Bununla birlikte, birden fazla dronun aynı kara aracıyla taşınması tek başına bütün görevlerin eş zamanlı gerçekleştirilebileceği anlamına gelmiyor. Bunun için araç üzerindeki taşıma ve enerji altyapısının, haberleşme sistemlerinin, görev kontrol yazılımının ve operatörün iş yükünün birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

MÜŞTEREK KULLANIMLA BİRLEŞEN YETENEKLER

Entegrasyonda yer alan MİKON 10 inç FPV dronlar, birinci şahıs görüşü (FPV) esasına dayalı uçuş yaklaşımıyla öne çıkıyor. FPV sistemlerde operatör, dronun kamerasından gelen görüntüyü kullanarak hava aracını yönlendirebiliyor. İKA'nın hareket kabiliyetiyle birleştirildiğinde FPV dronlar, kara aracının çevresindeki alanın havadan incelenmesine ve görev sahasındaki gelişmelerin değerlendirilmesine katkıda bulunabilecek.

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Sürü kabiliyetli MİKON 10 inç dronlar ise birden fazla hava aracının ortak bir görev kapsamında kullanılmasını gündeme getiriyor.

Entegrasyon kapsamında sergilenen MİKON 15 inç dronda bulunan 4 x 60 milimetre havan mühimmatı bırakma mekanizması ile MİKON 10 inç dronda yer alan tanksavar mühimmatı, insansız hava araçlarının farklı faydalı yüklerle yapılandırılabildiğini gösteriyor. Bu örnekler, aynı dron ailesinin veya benzer bir platform mimarisinin farklı görev ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilebilmesi açısından önem taşıyor.

Arı Kuşu keşif-gözetleme dronu, diğer platformlardan farklı olarak sahadan bilgi toplanmasına ve bu bilginin kara unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına odaklanıyor. Bu tür bir keşif-gözetleme dronu, kara aracının doğrudan görüş alanı dışında kalan bölgelerin incelenmesine ve sahadaki değişikliklerin daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesine imkan sağlayabilecek.