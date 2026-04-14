İnternet kullanımında en fazla şikayet "bağlantı ve hizmet kalitesi" için geldi
İnternet kullanımında en fazla şikayet "bağlantı ve hizmet kalitesi" için geldi

14.04.2026 - 11:08 | Son Güncellenme:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) iletilen tüketici şikayetlerinde ilk sırada "internet servis sağlayıcılığı" hizmeti yer alırken, bu konudaki şikayetlerin büyük bölümü "bağlantı ve hizmet kalitesi"ne yönelik oldu.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'ndan" derlediği bilgilere göre, tüketiciler, bilişim teknolojileri alanındaki şikayetlerini kuruma iletebiliyor.

Vatandaşlar, "BTK Online Tüketici Şikayet Sistemi" üzerinden mobil iletişim, internet sağlayıcılığı, uydu, sabit telefon ve Kablo TV gibi hizmetlere yönelik şikayetlerde bulunabiliyor.

Bu kapsamda söz konusu sisteme 2024'te 183 bin 823 şikayet bildirilirken, bu sayı geçen yıl 268 bin 94'e çıktı. Hizmet bazında geçen yılın tamamında en fazla şikayet, 124 bin 228 ile internet servis sağlayıcılığı alanında geldi. Mobil iletişim kategorisi de aynı dönemde 119 bin 607 şikayet ile ikinci sırada yer aldı.

BTK'ye geçen yılın tamamında uydu platform hizmetlerine yönelik 11 bin 442, sabit telefon hizmetlerine yönelik 10 bin 811 ve Kablo TV hizmetleri konusunda 2 bin 6 şikayet ulaştı.

Uyduda şikayetler "faturalandırma"da yoğunlaştı

İnternet hizmetlerinde en fazla şikayet "bağlantı ve hizmet kalitesi" alanında iletildi. Mobil iletişim sektöründe şikayetler "taahhütname, cezai şart ve cayma bedeli" konusunda yoğunlaşırken, uydu platform hizmetinde en fazla şikayet "faturalandırma" alanında geldi.

Sabit telefon hizmetinde "abonelik işlemleri", Kablo TV hizmetinde de "bağlantı ve hizmet kalitesi"ne ilişkin şikayetler öne çıktı.

Son dakika... Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRŞanlıurfa'da lisede silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler varHaberi Görüntüle
'Hürmüz restleşmelerinin' gölgesinde kritik cephede bir ilk: 'Tespiti zor, engellenmesi güç'
Galatasaray'da çanlar Okan Buruk için çalıyor! 6 maddelik rapor
Savcılık ‘kaynağını araştırın’ dedi
Tapuda satış düştü, gelir arttı! Yanlış beyana katmerli ceza
Melih AşıkTRUMP ATAKTA
Zafer Şahin10 maddede ara seçim
Ali EyüboğluKürtçe yapay zekâ şarkısını çok sevdik
Eren AkaVize randevusu vatandaşa yok acenteye var!
Çağdaş ErtunaCarrie ve arkadaşlarının müzayedesi
Atilay KandemirStil ve spor Kemer Country’de buluştu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Al Musalam ile görüştü
İstanbul’da dev narkotik baskını! 6 kişi gözaltında
MEB'den Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Sivas’taki mezarlıkta gizemli kıble farkı! Şehitlik ile sivil mezarlar farklı yönde