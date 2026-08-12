Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanparaİnternete bağlı cihazlarda en fazla televizyon, en az oyuncak tercih edildi
HaberlerUzmanpara

İnternete bağlı cihazlarda en fazla televizyon, en az oyuncak tercih edildi

12.08.2026 - 11:10 | Son Güncellenme:

#İnternet#Televizyon#Akıllı Ev Aletleri

Genel ağ kullanımında en fazla tercih edilen sistem ve cihazlar arasında ilk sırada yüzde 62 ile "internet bağlantılı televizyon" yer alırken, en az tercih edilen cihazlar ise yüzde 1,1 ile "internete bağlı oyuncaklar" olarak kayıtlara geçti.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İnternete bağlı cihazlarda en fazla televizyon, en az oyuncak tercih edildi

Türkiye'de internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki bireylerde bu yıl yüzde 92,3 oldu. İnternet kullanım oranı erkeklerde yüzde 94,8, kadınlarda yüzde 89,9 olarak belirlendi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Genel ağ kullanan kişilerin, en fazla tercih ettiği internete bağlı sistem ve cihaz türleri de tespit edildi. Buna göre ilk sırada yüzde 62 ile "internet bağlantılı televizyon" yer alırken, bunu yüzde 18,6 ile "robot süpürgeler, buzdolapları, fırınlar, kahve makineleri gibi internete bağlı ev aletleri", yüzde 16,7 ile "akıllı saat, internet bağlantılı spor/direnç bandı, gözlük veya kulaklıklar, güvenlik takip cihazları, aksesuarlar, giysi veya ayakkabılar" takip etti.

"İnternete bağlı ev alarm sistemi, duman detektörü, güvenlik kameraları, kapı kilitleri veya ev için bağlı diğer güvenlik/emniyet çözümleri"nin kullanım oranı yüzde 6,3, "kan basıncını, şeker seviyesini, vücut ağırlığını izlemek için internete bağlı cihazlar veya sağlık ya da tıbbi bakım için bağlı diğer cihazlar"ın kullanım oranı da yüzde 5,5 olarak tespit edildi. Bu cihaz ve sistemleri, yüzde 3,9 ile "dahili kablosuz internet bağlantısı olan araba" izledi. En az kullanım oranı ise yüzde 1,1 ile "robot oyuncaklar veya oyuncak bebekler gibi internete bağlı oyuncaklar"da oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

En çok 25-34 yaş grubu internet kullanıyor

Haberin Devamı

Cinsiyet ve yaşa göre bireylerin son 3 ay içinde internet kullanım oranlarına bakıldığında, en fazla kullanımın yüzde 98,8 ile 25-34 yaş grubunda olduğu görüldü. Yaş grubu 16-24 olanların internet kullanım oranı yüzde 97,8, yaş grubu 35-44 yaş olanların kullanım oranı yüzde 97,7 olarak tespit edildi.

Haberin Devamı

Diğer yaş gruplarının kullanım oranları, 45-54 yaş grubunda yüzde 93,6, 55-64 yaş grubunda yüzde 81,4, 65-74 yaş grubunda yüzde 60,2 olarak belirlendi.

Haberin Devamı

En fazla internet kullanım oranı kadınlarda yüzde 98,6 ile 25-34 yaş grubunda, erkeklerde yüzde 99 ile 25-34 ve 35-44 yaş gruplarında saptandı.

Eğitim durumuna göre internet kullanım oranlarına bakıldığında, bir okul bitirmeyenlerde yüzde 52,4, ilkokul mezunlarında yüzde 83, ilköğretim/ortaokul veya mesleki ortaokul mezunlarında yüzde 96, lise ve meslek lisesini bitirenlerde yüzde 98,5 ve üniversite/yüksek lisans/doktora grubunda yüzde 99,6 olarak kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Yunanistandan Türkiyeye karşı yeni plan Hazırlıklar başladı diyerek duyurdular: Görünmeyen savaş
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı yeni plan! 'Hazırlıklar başladı' diyerek duyurdular: 'Görünmeyen savaş'
Evini kentsel dönüşüme verecekler dikkat: Resmi Gazete yayımlandı Bina yıkımlarında yeni dönem
Evini kentsel dönüşüme verecekler dikkat: Resmi Gazete yayımlandı! Bina yıkımlarında yeni dönem
Mert Aydından Fenerbahçe için Şampiyonlar Liginde play-off sözleri Çok zorlu olacak
Mert Aydın'dan Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'nde play-off sözleri! 'Çok zorlu olacak'
İstanbul’da memuriyeti bıraktı, Marmaris’e taşındı Düşündüğünüz gibi değil... Mutlaka bir B planınız olsun
İstanbul’da memuriyeti bıraktı, Marmaris’e taşındı! 'Düşündüğünüz gibi değil... Mutlaka bir B planınız olsun'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirBir yasa, çok tartışma...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüSınav, tercih ve kayıtlar kimyamızı fena bozdu!
Dilara Koçak
Dilara KoçakBardağınızdakiler ruh hâlinizi değiştirebilir mi?
Asu Maro
Asu Maro“Umut her daim umut”
Servet Yıldırım
Servet YıldırımYapay zekâya uzanan sanayi
Osman Gençer
Osman GençerYeni dünya düzeninde kadın daha avantajlı
İlgili Haberler
Özgür Özel dahil 3 isim için dokunulmazlık dosyası Meclis’te
Özgür Özel dahil 3 isim için dokunulmazlık dosyası Meclis’te
Pire istilası mahalleyi canından bezdirdi Ekiplerin gördükleri şaşkına çevirdi
Pire istilası mahalleyi canından bezdirdi! Ekiplerin gördükleri şaşkına çevirdi
Farah Zeynep Abdullah’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaptım
Farah Zeynep Abdullah’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaptım'
Son dakika... Ahbap soruşturması: Haluk Leventin bankadaki kasasından çıkanlar polisi şoke etti
Son dakika... Ahbap soruşturması: Haluk Levent'in bankadaki kasasından çıkanlar polisi şoke etti