İnternette kurbanlık ticaretine, 'sahte fotoğraf ve ilan' uyarısı

Uzmanparaİnternette kurbanlık ticaretine, 'sahte fotoğraf ve ilan' uyarısı
14.05.2026 - 09:39 | Son Güncellenme:

#Kurbanlık Ticaret#Sahte İlanlar#Tüketici Hakları

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, kurbanlık almak isteyen vatandaşları, internet ortamındaki ilanlarda başka hayvanın fotoğrafıyla satış yapmaya çalışan, sahte ilan açan kişilere karşı dikkatli olması konusunda uyardı.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, Kurban Bayramı öncesi bütçesine uygun ibadetini gerçekleştirmek isteyenlerin kurbanlık alışverişi telaşının başladığını belirtti. Kurbanlık için pazarlık yapan, kapora ödeyen, internet ortamından kurbanlık satın almayı tercih edenleri dolandırıcılara karşı uyaran Gündüz, kurbanlık alışverişinde tüketicinin kötü niyetli kişilerce mağduriyet yaşamaması için dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

Belediyelerce belirlenen kurban satışı için ayrılan yerlerin dışında faaliyet gösteren bazı kişilerce insanların mağdur edildiğinden bahseden Gündüz, satın alınan hayvanın mal statüsünde olması nedeniyle ayıplı çıkması halinde bedel iadesi dahil tüketicinin hakları bulunduğunu anlattı. Kurban pazarlarında sahte para mağduriyetine dikkat çeken Gündüz, satıcı ve alıcıların bu mağduriyetle sıklıkla karşılaştığını dile getirdi.

Online ticaret platformlarında, sanal medya paylaşımlarında kurbanlık hayvan satışına yönelik ilanların arttığının altını çizen aktaran Gündüz, internet ortamında yapılan alışverişlerde dikkatli davranılması gerektiğini vurguladı. Gündüz, bütçesine uygun kurbanlık alıp, ibadetini gerçekleştirmek isteyenleri, internet ortamındaki ilanlarda görsel olarak başka hayvanın fotoğraflarını koyarak satan, ortada hiç hayvan olmadan sahte ilan açan, hayvandan çıkacak etin vaadinde hile yapan kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gündüz, şunları söyledi: "Kurbanı görerek almakta yarar var. Sağlık kontrollerine, görünüşüne bakmak en önemlisi. İnternet ortamında, uzaktan alışveriş günümüzde sıkça kullanılıyor. Uzaktan alışveriş, fiyat taraması yapmak açısından avantajlı. Satıcılar sanal medya ortamında tanıtım yapıp, internet sitesi aracılığıyla satış gerçekleştirebiliyor. Tüketiciler, dolandırıcılık şüphesi duyduğu internet sitesi veya satış ilanının fotoğrafını çekip, şikayet etmeli. Tüketicilerimiz yaptıkları alışverişi belgelendirmeli. Tüketici, dolandırılması halinde hak arayışı açısından belgelendirme çok önemli. İnternet alışverişlerinde genellikle tüketici alışverişini yaptıktan sonra hayvanın istediği gibi olmadığını fark ediyor. Tüketici satıcıyı aradığında muhatap bulamıyor. Parasını alamıyor. Gönderdiği kaporaya ulaşamıyor. Tüketiciler alışveriş sayfalarında kurbanlık alımına dikkat etsin. İşlemlerini belgelesin." (DHA)

