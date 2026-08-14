Irak'ın petrol ihracatının günlük 2 milyon varile ulaştığı açıklandı

Irak resmi ajansı INA'ya göre Hudeyr, Basra Valisi Esad el-İydani ile Feyha Petrol Sahası'ndaki merkezi gaz işleme tesisinin açılışı dolayısıyla düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

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Hudeyr, ham petrol taşıyan 4 tankerin bulunduğunu belirterek, Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), Basra Petrol Şirketi ve diğer şirketlerdeki personelin ihracatı artırmak için "olağanüstü çaba" gösterdiğini söyledi.

Irak bütçesinin yüzde 85'ten fazlasının petrol ihracatına dayandığına işaret eden Hudeyr, ihracat kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Irak'ın petrol üretimi, İran'a karşı ABD-İsrail savaşı nedeniyle yaklaşık yüzde 60 azalarak savaş öncesindeki günlük 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile gerilemiş, özellikle nisan, mayıs ve haziranda düşük seviyelerde seyretmişti. Üretim temmuz ve ağustosta yeniden toparlanmaya başlamıştı.

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Petrol ihracatında yeni güzergahlar

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Hudeyr, petrol ihracat güzergahlarının çeşitlendirilmesine ilişkin de ABD'li Chevron ile Katarlı UCC şirketlerinin yer aldığı bir konsorsiyumun, ülkenin güneyindeki Basra'dan kuzeydeki Fişhabur'a uzanacak petrol boru hattını inşa edeceğini açıkladı.

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Hadise'den Suriye'nin Banyas kentine uzanan başka bir boru hattının da planlandığını belirten Hudeyr, hükümetin stratejisinin petrol ihracatında birden fazla güzergah kullanılması olduğunu söyledi.

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Hürmüz Boğazı'nın Irak için önemli ihracat güzergahlarından biri olmaya devam edeceğini aktaran Hudeyr, Türkiye'nin güneyindeki Ceyhan Limanı ile Suriye'deki Banyas Limanı'nın da alternatif çıkış noktaları arasında yer aldığını kaydetti.

Basra-Fişhabur hattının petrolün rafinerilere ulaştırılmasını sağlayacağını ve Ceyhan Limanı üzerinden ihracatın artırılmasına katkıda bulunacağını söyleyen Hudeyr, projenin geçmişte planlandığını ancak mali koşullar nedeniyle ertelendiğini belirtti.

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Hudeyr, Petrol Bakanlığının söz konusu projeyle birlikte üretim ve ihracat altyapısının modernize edilmesi, gelirlerin artırılması ve istihdam yaratılmasına yönelik projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Gazda "kendi kendine yetme" hedefi

Irak Petrol Bakanı Hudeyr, doğal gaz alanında da ülkenin kendi kendine yeterliliğe ulaşması ve üretim ile ihracat kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

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Feyha Petrol Sahası'nda açılan merkezi gaz işleme tesisinin günlük 130 milyon fitküp kapasiteye sahip olduğunu belirten Hudeyr, sahanın petrol üretim kapasitesinin ise günlük 100 bin varil olduğunu aktardı.

Hudeyr, UEG şirketinin Irak'ın güneyindeki Feyha Petrol Sahası, Siba Gaz Sahası ve El Fav olmak üzere 3 sahada yatırım yaptığını belirtti.

Fav bölgesindeki ilk arama çalışmalarının petrol ve doğal gaz varlığına işaret ettiğini dile getiren Hudeyr, olası rezervlerin miktarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Yaklaşık 145 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervine sahip Irak, dünyanın önde gelen petrol üreticileri ve ihracatçıları arasında yer alıyor.

ABD, İran'la yürüttüğü müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından 13 Nisan'dan bu yana Hürmüz Boğazı çevresindekiler dahil İran limanlarına abluka uyguluyor.

İran ise Hürmüz Boğazı'nı kapatarak gemilerin yalnızca kendi koordinasyonuyla geçişine izin verirken, 8 Nisan'dan bu yana aralıklarla devam eden ateşkesin kalıcı bir anlaşmaya dönüşmemesi halinde çatışmaların yeniden tırmanabileceği endişesi sürüyor.

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ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaşta Tahran yönetimine göre 3 binden fazla kişi hayatını kaybederken, İran'ın İsrail ve bölgedeki Arap ülkelerine yönelik saldırılarında da bazı ABD ve İsrail vatandaşları yaşamını yitirdi.