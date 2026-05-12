İran savaşı ünlü cips devini vurdu: Paketler siyah beyaza dönüyor
İran savaşı ünlü cips devini vurdu: Paketler siyah beyaza dönüyor

12.05.2026 - 11:46 | Son Güncellenme:

Orta Doğu’da artan gerilim, bu kez market raflarına yansıdı. Japon atıştırmalık devi Calbee, mürekkep tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle bazı ürünlerinin ambalajlarında renkli tasarımdan vazgeçiyor.

Şirket, patates cipsi dahil olmak üzere yüksek satış hacmine sahip 14 ürününde siyah beyaz ambalaj kullanımına geçme kararı aldı. Yeni ambalajlı ürünlerin 25 Mayıs’tan itibaren sevk edilmesi bekleniyor.

Kararın arkasında, İran savaşı nedeniyle ham petrol ve petrokimya ürünlerinde yaşanan tedarik sorunu bulunuyor. Özellikle mürekkep üretiminde kullanılan çözücü ve reçineler için önemli bir hammadde olan nafta kıtlığı, ambalaj baskısını doğrudan etkiledi.

Calbee, bu adımı tüm ürünlerine yaymak yerine yalnızca popüler ürünlerle sınırlı tutarak, üretim ve satış sürecindeki olası aksaklıkları azaltmayı hedefliyor.

NEDENİ “ORTA DOĞU’DAKİ GERİLİMLER”

Şirket, hammadde tedarikindeki dalgalanmanın nedenini “Orta Doğu’daki gerilimler” olarak açıkladı. Ancak benzer sorunlarla yalnızca Calbee karşı karşıya değil. Japonya’daki birçok gıda ve içecek üreticisinin de ambalaj baskısında maliyet ve tedarik baskısı yaşadığı belirtiliyor.

AMBALAJLAR DEĞİŞİYOR

Gıda üreticisi Itoham Yonekyu Holdings Başkanı Hiroyuki Urata da renkli ambalajların gelecekte sürdürülebilirliğinin zorlaşabileceğine dikkat çekti. Urata, ambalajların siyah beyaz gibi daha sade tasarımlara dönebileceğini ifade etti.Öte yandan orta ölçekli bir içecek üreticisi de mayıs sonundan itibaren büyük markalar için ürettiği 15 probiyotik içeceğin ambalajındaki bazı renkli baskıları kaldıracağını duyurdu.

Böylece savaşın etkisi yalnızca enerji ve gıda fiyatlarında değil, ürünlerin raflardaki görünümünde de hissedilmeye başladı.

