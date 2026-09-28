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İran'da dolar tarihinin en yüksek seviyesinde

28.09.2026 - 12:05 | Son Güncellenme:

#İran#Dolar#Tümen

İran'ın ulusal para birimi tümen, dolar karşısında serbest piyasada tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Tümen'deki sert değer kaybına ülkedeki gıda fiyatlarında yıllık bazda yaşanan yüzde 128,1 artış da eşlik ediyor.

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İranda dolar tarihinin en yüksek seviyesinde

Ülkede serbest döviz piyasasını takip eden "pashizi.com" adlı internet sitesinin verilerine göre, doların serbest piyasadaki satış kuru 240 bin tümene yükseldi.

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Böylece tümen, dolar karşısında serbest piyasada tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Ulusal para birimindeki sert değer kaybı, ABD'nin ağır yaptırımlarıyla mücadele eden İran'da yıllık enflasyonun yüzde 61,4'e çıktığı dönemde gerçekleşti.

Resmi verilere göre, ülkede gıda fiyatlarında yıllık bazda yüzde 128,1 artış kaydedildi.

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