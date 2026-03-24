Uzmanpara'Gelişmeler faiz kararını belirsizleştiriyor'
HaberlerUzmanpara

'Gelişmeler faiz kararını belirsizleştiriyor'

24.03.2026 - 09:04 | Son Güncellenme:

#Fed#İran#Faiz

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, İran’daki çatışmanın hızla çözülmemesi halinde petrol fiyatlarındaki geçici artışın göz ardı edilemeyeceğini ve Fed’in faiz kararlarının belirsizleşeceğini söyledi.

Gelişmeler faiz kararını belirsizleştiriyor

Daly, paylaştığı mesajında, "Tek bir olası yol yok" ifadelerini kullanarak, çatışmanın uzaması halinde enflasyon riskinin artabileceğini, aynı zamanda iş gücü piyasasının zayıflayabileceğini belirtti. Bu durumun Fed’in iki hedefini karşı karşıya getirdiğini vurguladı.

Daly, mevcut para politikasının uygun seviyede olduğunu, ancak hızlı değişen risklere karşı esnek kalınması gerektiğini ifade etti. İran’daki gelişmelerin yılın geri kalanında Fed’in faiz kararlarına ilişkin beklentileri dalgalandırdığına dikkat çekti.

Daly, artan ekonomik belirsizlik ortamında merkez bankasının olası adımlarına dair aşırı yönlendirme yapmaması gerektiğini belirterek, "Tek bir en olası yol yok. Belirsiz bir dünyada fazla ileriye dönük rehberlik vermek, yanlış bir kesinlik algısı yaratır, şeffaflığı azaltır ve kamuoyunun FOMC’nin nasıl tepki vereceğini öngörmesini zorlaştırır" dedi.

Piyasalar sallandı altına talep patladı
Piyasalar sallandı altına talep patladı
Melih Aşık
Melih Aşık - İLBER'İN TERCİHİ
Zafer Şahin
Zafer Şahin - Uğur Mumcu'yu İran öldürmemiş miydi?
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğlu - Toksik ilişkinin kurbanı oldu
Eren Aka
Eren Aka - Asıl hikâye sokakta yazılıyor…
Çağdaş Ertuna
Çağdaş Ertuna - Art Dubai ertelendi
