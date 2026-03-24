'Gelişmeler faiz kararını belirsizleştiriyor'

Daly, paylaştığı mesajında, "Tek bir olası yol yok" ifadelerini kullanarak, çatışmanın uzaması halinde enflasyon riskinin artabileceğini, aynı zamanda iş gücü piyasasının zayıflayabileceğini belirtti. Bu durumun Fed’in iki hedefini karşı karşıya getirdiğini vurguladı.

Daly, mevcut para politikasının uygun seviyede olduğunu, ancak hızlı değişen risklere karşı esnek kalınması gerektiğini ifade etti. İran’daki gelişmelerin yılın geri kalanında Fed’in faiz kararlarına ilişkin beklentileri dalgalandırdığına dikkat çekti.

Daly, artan ekonomik belirsizlik ortamında merkez bankasının olası adımlarına dair aşırı yönlendirme yapmaması gerektiğini belirterek, "Tek bir en olası yol yok. Belirsiz bir dünyada fazla ileriye dönük rehberlik vermek, yanlış bir kesinlik algısı yaratır, şeffaflığı azaltır ve kamuoyunun FOMC’nin nasıl tepki vereceğini öngörmesini zorlaştırır" dedi.