İran'ın 'Hürmüz' kararı sonrası piyasalarda son durum... Petrol düştü, altın yükselişte

Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin etkisi sürerken, Hürmüz Boğazı’na ilişkin diplomatik temaslar yatırımcıların odağına yerleşti. Dünyanın enerji arzı açısından kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli ulaşıma açılmasıyla birlikte petrol ve emtia piyasalarında dalgalanma yaşandı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Türkiye’de ise bu gelişmelerin yansıması doğrudan altın ve petrol fiyatlarında hissedildi. Gram altın, 7 bin lirayı geçti. Petrol fiyatları da yüzde 11 düşüşle 88 dolara kadar geriledi. Altın tarafında yaşanan hareketlilik de bu küresel iklimden bağımsız değil. Güvenli liman talebinin güçlü kalması, jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması ve içeride kur etkisinin sürmesiyle birlikte gram altın yüksek seyrini koruyor. Gram altın 7.050 TL seviyesinde işlem görüyor.

Haberin Devamı

ABD’nin büyük bankalarından Wells Fargo, küresel merkez bankalarının ABD Doları gibi önde gelen para birimlerinden daha güvenli limanlara yöneldiğini belirtti. Banka, bu süreci “değer düşürme” ticareti olarak tanımlayarak altın fiyatlarında yeniden yükseliş öngördü.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Wells Fargo Securities Baş Hisse Senedi Stratejisti Ohsung Kwon, "2022'de başlayan 4. değer düşürme döngüsündeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kwon, "Son geri çekilmenin ardından altın, modelimizin adil değeri olan 4.500 dolara daha yakın ve üç etkenin de buradan itibaren daha fazla değer düşürme göstereceği muhtemel" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ONS ALTIN İÇİN 8.000 DOLAR SENARYOSU

Spot altın ve altın vadeli işlemleri son olarak ons başına 4.800 dolar seviyesinde işlem görürken, bu durum yüzde 66’nın üzerinde bir artışa işaret etti. Analize göre beş ekonomik senaryodan dördü, altın fiyatlarında daha fazla yükseliş ihtimaline işaret ediyor. Bu çerçevede altının 2027 yılına kadar ons başına 8.000 dolara ulaşabileceği öngörüldü.

Haberin Devamı

OLUMSUZ SENARYODA GERİLEME RİSKİ

Analizde yer alan olumsuz senaryoya göre ise altın fiyatlarının 2027 yıl sonuna kadar 4.000 dolar seviyesine gerileyebileceği belirtildi. Bu durum mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 17’lik bir düşüş anlamına geliyor.