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İŞKUR, yaklaşık 1,1 milyon kişinin işe yerleşmesine aracılık etti

08.10.2026 - 10:37 | Son Güncellenme:

#İş Ve İstihdam#İşgücü Piyasası#İş Arayanlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 9 ayda yaklaşık 1,1 milyon kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.

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İŞKUR, yaklaşık 1,1 milyon kişinin işe yerleşmesine aracılık etti

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla çalışma hayatının ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve iş gücü kapasitesini artırdıklarını belirtti.

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Bakan Işıkhan, "Ocak-eylül ayları arasında 1,1 milyona yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik, 2,5 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik, 1,8 milyondan fazla açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş arayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışma hayatına yönelik politikalarımızı işçilerimizle, işverenlerimizle, esnafımızla, sanayicimizle, üreticilerimizle belirlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Aynı dönemde 1 milyon 905 bin 241 kişiye danışmanlık hizmeti verdiklerini aktaran Işıkhan, 74 bin 203 kişinin aktif iş gücü programından, 52 bin 488 kişinin iş kulübünden yararlandığını kaydetti.

Bakan Işıkhan, ayrıca 580 bin 347 iş yeri ile 9 bin 760 eğitim kurumunu ziyaret ettiklerini belirtti.

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